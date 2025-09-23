Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 23 septembre/September 2025) - The common shares of GameOn Entertainment Technologies Inc. will be delisted from the CSE at market close today, September 23, 2025.
GameOn Entertainment Technologies is currently suspended. See Bulletin 2024-1213.
_________________________________
Les actions ordinaires de GameOn Entertainment Technologies Inc. seront retirées de la CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 23 septembre 2025.
GameOn Entertainment Technologies est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2024-1213.
|Date :
|Market Close/Clôture du marchés le 23 SEPT 2025
|Symbol(s)/Symbole(s) :
|GET
If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)