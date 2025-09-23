Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 23 septembre/September 2025) - The common shares of GameOn Entertainment Technologies Inc. will be delisted from the CSE at market close today, September 23, 2025.

GameOn Entertainment Technologies is currently suspended. See Bulletin 2024-1213.

_________________________________

Les actions ordinaires de GameOn Entertainment Technologies Inc. seront retirées de la CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 23 septembre 2025.

GameOn Entertainment Technologies est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2024-1213.

Date : Market Close/Clôture du marchés le 23 SEPT 2025 Symbol(s)/Symbole(s) : GET

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)