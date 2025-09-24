The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.09.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.09.2025
ISIN Name
CA36468X1069 GAMEON ENTERTAINM. TECHS
GB00BF2G3L29 ANEXO GROUP PLC LS-,0005
IT0005359192 ILLIMITY BANK
JP3400650002 SBI SUMISHIN NET BANK
US10316TAC80 BOX 24/29 CV
US594972AP64 STRATEGY 24/28 CV 144A
XS2010028004 INPOST 21/27 REGS
