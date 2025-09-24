Amazon soll bei seinem Service Amazon Prime bewusst Kunden getäuscht haben. Die Behörde will dies vor Gericht in Seattle nachweisen.Nach Angaben der US-amerikanischen Federal Trade Commission (FTC) soll Amazon Millionen von Prime-Kunden aus den USA ohne deren ausdrückliche Zustimmung angemeldet und sie anschließend durch übermäßig komplizierte Kündigungsprozesse an das Abonnement gebunden haben. Die Zivilklage gegen den Online-Riesen und drei seiner Führungskräfte gilt als wichtiger Test für die harte Linie der FTC gegenüber Technologiekonzernen. Dem Tech-Giganten drohen dabei Schadenersatzzahlungen in Höhe von mehreren Hundert Millionen US-Dollar sowie Bußgelder von bis zu 53.000 …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE