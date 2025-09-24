© Foto: Md Mamun Miah - imageBROKER.comDer US-Chiphersteller Micron Technology hat im vierten Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten übertroffen und zudem eine optimistische Prognose für das laufende Quartal abgegeben. Die Aktie reagierte kaum.Konkret meldete Micron ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 3,03 US-Dollar, während die Experten im Schnitt nur mit 2,86 US-Dollar gerechnet hatten. Der Umsatz lag mit 11,32 Milliarden US-Dollar leicht über den Marktschätzungen von 11,22 Milliarden US-Dollar. Für das laufende Quartal peilt das Unternehmen einen Umsatz von rund 12,5 Milliarden US-Dollar an, was deutlich über den von LSEG ermittelten Analystenerwartungen von 11,94 Milliarden US-Dollar liegt. Unter dem Strich belief …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE