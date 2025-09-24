FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 24
FirstGroup plc
Transaction in own shares
FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.
Date of Purchase
23 September 2025
Number of ordinary shares purchased
134,858
Weighted average price paid (p)
218.16
Highest price paid (p)
220.40
Lowest price paid (p)
216.80
Following the above purchase, FirstGroup holds 187,178,352 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 563,516,663.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.
The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 23 September 2025 is 563,516,663. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.
Contacts at FirstGroup
Marianna Bowes, Head of Investor Relations
David Blizzard, Company Secretary
companysecretariat@firstgroup.co.uk
Tel: +44 (0) 20 7725 3354
Transaction details
Issuer name: FirstGroup PLC
LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93
ISIN: GB0003452173
Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Intermediary name: Panmure Liberum Limited
Intermediary Code: PMURGB3L
Timezone: BST
Currency: GBp
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Platform
Daily weighted average price of shares acquired (GBp)
Daily total volume (in number of shares)
XLON
218.17
71,510
BATE
218.14
46,739
CHIX
218.23
11,612
TRQX
218.21
4,997
Individual Transactions
23/09/2025
16:18:45
178
216.80
BATE
00041967519TRLO0
23/09/2025
16:18:45
101
216.80
BATE
00041967518TRLO0
23/09/2025
16:18:45
54
216.80
BATE
00041967517TRLO0
23/09/2025
16:18:45
80
216.80
XLON
00041967516TRLO0
23/09/2025
16:18:23
228
216.80
XLON
00041967486TRLO0
23/09/2025
16:18:23
375
216.80
XLON
00041967485TRLO0
23/09/2025
16:18:23
476
216.80
BATE
00041967484TRLO0
23/09/2025
16:18:22
325
217.00
XLON
00041967481TRLO0
23/09/2025
16:18:22
209
217.00
XLON
00041967480TRLO0
23/09/2025
16:18:19
3270
217.00
XLON
00041967462TRLO0
23/09/2025
16:18:19
107
217.00
BATE
00041967459TRLO0
23/09/2025
16:18:19
645
217.00
BATE
00041967460TRLO0
23/09/2025
16:18:19
20
217.00
BATE
00041967461TRLO0
23/09/2025
16:13:49
929
216.80
XLON
00041967165TRLO0
23/09/2025
16:13:49
1711
216.80
BATE
00041967164TRLO0
23/09/2025
15:58:31
106
216.80
BATE
00041965958TRLO0
23/09/2025
15:57:55
134
216.80
BATE
00041965910TRLO0
23/09/2025
15:55:08
249
217.00
XLON
00041965651TRLO0
23/09/2025
15:55:00
410
217.00
XLON
00041965647TRLO0
23/09/2025
15:55:00
228
217.00
BATE
00041965646TRLO0
23/09/2025
15:54:56
248
217.00
BATE
00041965642TRLO0
23/09/2025
15:53:46
163
217.00
BATE
00041965569TRLO0
23/09/2025
15:53:35
525
217.20
XLON
00041965535TRLO0
23/09/2025
15:53:35
204
217.20
XLON
00041965534TRLO0
23/09/2025
15:50:54
760
217.40
XLON
00041965134TRLO0
23/09/2025
15:50:54
39
217.40
TRQX
00041965135TRLO0
23/09/2025
15:50:54
220
217.40
TRQX
00041965136TRLO0
23/09/2025
15:50:54
469
217.40
BATE
00041965132TRLO0
23/09/2025
15:50:54
580
217.40
CHIX
00041965133TRLO0
23/09/2025
15:50:46
2136
217.40
XLON
00041965104TRLO0
23/09/2025
15:50:46
1010
217.40
BATE
00041965102TRLO0
23/09/2025
15:50:46
777
217.40
CHIX
00041965101TRLO0
23/09/2025
15:50:46
467
217.40
TRQX
00041965103TRLO0
23/09/2025
15:49:48
188
217.60
XLON
00041965036TRLO0
23/09/2025
15:49:48
270
217.60
XLON
00041965035TRLO0
23/09/2025
15:47:52
353
217.60
XLON
00041964938TRLO0
23/09/2025
15:45:56
169
217.60
XLON
00041964862TRLO0
23/09/2025
15:45:56
202
217.60
XLON
00041964861TRLO0
23/09/2025
15:45:56
189
217.60
XLON
00041964860TRLO0
23/09/2025
15:43:20
217
217.40
BATE
00041964673TRLO0
23/09/2025
15:43:15
486
217.40
BATE
00041964672TRLO0
23/09/2025
15:42:25
233
217.40
CHIX
00041964617TRLO0
23/09/2025
15:42:10
325
217.40
XLON
00041964607TRLO0
23/09/2025
15:42:04
434
217.60
XLON
00041964593TRLO0
23/09/2025
15:40:35
1025
217.40
BATE
00041964532TRLO0
23/09/2025
15:40:35
37
217.40
CHIX
00041964531TRLO0
23/09/2025
15:40:08
417
217.60
XLON
00041964509TRLO0
23/09/2025
15:38:12
428
217.60
XLON
00041964460TRLO0
23/09/2025
15:36:16
51
217.60
XLON
00041964384TRLO0
23/09/2025
15:36:16
376
217.60
XLON
00041964383TRLO0
23/09/2025
15:35:48
234
217.40
BATE
00041964351TRLO0
23/09/2025
15:34:20
461
217.60
XLON
00041964249TRLO0
23/09/2025
15:32:43
234
217.40
BATE
00041964206TRLO0
23/09/2025
15:32:24
205
217.60
XLON
00041964197TRLO0
23/09/2025
15:32:24
212
217.60
XLON
00041964196TRLO0
23/09/2025
15:29:45
1218
217.40
XLON
00041964064TRLO0
23/09/2025
15:29:45
649
217.40
BATE
00041964063TRLO0
23/09/2025
15:28:38
237
217.40
BATE
00041963999TRLO0
23/09/2025
15:22:44
185
217.40
BATE
00041963665TRLO0
23/09/2025
15:22:36
181
217.40
BATE
00041963654TRLO0
23/09/2025
15:22:33
304
217.40
XLON
00041963640TRLO0
23/09/2025
15:22:13
78
217.40
XLON
00041963623TRLO0
23/09/2025
15:22:05
808
217.40
BATE
00041963616TRLO0
23/09/2025
15:22:05
293
217.40
TRQX
00041963617TRLO0
23/09/2025
15:22:05
713
217.40
CHIX
00041963615TRLO0
23/09/2025
15:15:05
519
217.60
BATE
00041963273TRLO0
23/09/2025
15:15:05
148
217.60
XLON
00041963272TRLO0
23/09/2025
15:15:05
1396
217.60
XLON
00041963271TRLO0
23/09/2025
15:15:05
1099
217.60
BATE
00041963270TRLO0
23/09/2025
15:04:26
311
217.80
XLON
00041962875TRLO0
23/09/2025
15:04:26
380
217.80
XLON
00041962873TRLO0
23/09/2025
15:04:26
529
217.80
BATE
00041962874TRLO0
23/09/2025
15:02:56
583
217.80
CHIX
00041962818TRLO0
23/09/2025
15:01:45
752
218.00
XLON
00041962776TRLO0
23/09/2025
15:01:45
564
218.00
BATE
00041962774TRLO0
23/09/2025
15:01:45
92
218.00
BATE
00041962775TRLO0
23/09/2025
15:01:45
265
218.00
TRQX
00041962777TRLO0
23/09/2025
15:00:26
731
218.00
XLON
00041962709TRLO0
23/09/2025
15:00:26
90
218.20
XLON
00041962708TRLO0
23/09/2025
15:00:26
1577
218.20
XLON
00041962707TRLO0
23/09/2025
15:00:26
1261
218.20
BATE
00041962706TRLO0
23/09/2025
14:59:32
352
218.40
XLON
00041962664TRLO0
23/09/2025
14:59:32
25
218.40
XLON
00041962663TRLO0
23/09/2025
14:50:22
1401
218.20
XLON
00041962357TRLO0
23/09/2025
14:50:22
954
218.20
BATE
00041962356TRLO0
23/09/2025
14:47:08
1416
218.40
XLON
00041962261TRLO0
23/09/2025
14:47:08
369
218.40
XLON
00041962260TRLO0
23/09/2025
14:47:08
101
218.40
XLON
00041962259TRLO0
23/09/2025
14:47:08
582
218.20
XLON
00041962258TRLO0
23/09/2025
14:47:08
519
218.20
XLON
00041962257TRLO0
23/09/2025
14:47:08
1177
218.20
BATE
00041962256TRLO0
23/09/2025
14:45:41
531
218.40
XLON
00041962153TRLO0
23/09/2025
14:45:41
631
218.40
BATE
00041962151TRLO0
23/09/2025
14:45:41
974
218.40
CHIX
00041962150TRLO0
23/09/2025
14:45:41
362
218.40
TRQX
00041962152TRLO0
23/09/2025
14:37:21
585
218.40
BATE
00041961740TRLO0
23/09/2025
14:37:21
589
218.40
XLON
00041961739TRLO0
23/09/2025
14:32:28
24
218.20
XLON
00041961469TRLO0
23/09/2025
14:32:28
324
218.20
XLON
00041961468TRLO0
23/09/2025
14:32:28
421
218.20
XLON
00041961467TRLO0
23/09/2025
14:30:24
1130
218.00
BATE
00041961330TRLO0
23/09/2025
14:24:21
633
218.20
XLON
00041961027TRLO0
23/09/2025
14:24:21
347
218.20
TRQX
00041961026TRLO0
23/09/2025
14:24:21
475
218.20
BATE
00041961024TRLO0
23/09/2025
14:15:17
665
218.20
XLON
00041960743TRLO0
23/09/2025
14:15:17
1070
218.20
BATE
00041960742TRLO0
23/09/2025
14:15:17
36
218.20
CHIX
00041960740TRLO0
23/09/2025
14:15:17
620
218.20
CHIX
00041960741TRLO0
23/09/2025
14:14:03
1102
218.40
XLON
00041960693TRLO0
23/09/2025
14:14:03
414
218.40
XLON
00041960692TRLO0
23/09/2025
14:13:08
442
218.40
XLON
00041960683TRLO0
23/09/2025
14:13:08
1
218.40
BATE
00041960680TRLO0
23/09/2025
14:13:08
84
218.40
BATE
00041960681TRLO0
23/09/2025
14:13:08
395
218.40
BATE
00041960682TRLO0
23/09/2025
14:11:42
417
218.40
XLON
00041960651TRLO0
23/09/2025
14:11:42
976
218.20
XLON
00041960650TRLO0
23/09/2025
14:11:42
644
218.20
BATE
00041960649TRLO0
23/09/2025
13:48:55
604
218.40
BATE
00041959989TRLO0
23/09/2025
13:48:55
671
218.40
CHIX
00041959987TRLO0
23/09/2025
13:48:55
261
218.40
TRQX
00041959990TRLO0
23/09/2025
13:48:55
862
218.40
XLON
00041959988TRLO0
23/09/2025
13:36:21
282
218.00
BATE
00041959592TRLO0
23/09/2025
13:35:40
794
218.00
XLON
00041959548TRLO0
23/09/2025
13:35:40
612
218.00
BATE
00041959549TRLO0
23/09/2025
13:34:30
1009
218.00
XLON
00041959511TRLO0
23/09/2025
13:34:19
1358
218.20
BATE
00041959503TRLO0
23/09/2025
13:21:32
700
218.00
XLON
00041959097TRLO0
23/09/2025
13:13:50
568
218.20
XLON
00041958806TRLO0
23/09/2025
13:13:50
745
218.20
XLON
00041958805TRLO0
23/09/2025
13:13:50
835
218.20
BATE
00041958804TRLO0
23/09/2025
13:11:56
95
218.00
BATE
00041958705TRLO0
23/09/2025
13:11:56
478
218.00
BATE
00041958706TRLO0
23/09/2025
13:11:55
677
218.00
XLON
00041958704TRLO0
23/09/2025
13:11:55
92
218.00
XLON
00041958703TRLO0
23/09/2025
13:11:55
827
218.00
XLON
00041958702TRLO0
23/09/2025
13:11:55
674
217.80
XLON
00041958700TRLO0
23/09/2025
13:11:55
477
217.80
BATE
00041958699TRLO0
23/09/2025
13:11:55
355
217.80
TRQX
00041958701TRLO0
23/09/2025
13:11:55
287
217.80
BATE
00041958698TRLO0
23/09/2025
13:11:55
747
217.80
CHIX
00041958697TRLO0
23/09/2025
12:57:44
293
218.00
XLON
00041958446TRLO0
23/09/2025
12:57:44
125
218.00
XLON
00041958445TRLO0
23/09/2025
12:53:52
356
218.00
XLON
00041958356TRLO0
23/09/2025
12:48:49
571
217.80
XLON
00041958258TRLO0
23/09/2025
12:44:12
22
217.80
XLON
00041958201TRLO0
23/09/2025
12:44:12
339
217.80
XLON
00041958200TRLO0
23/09/2025
12:32:46
622
217.60
BATE
00041957971TRLO0
23/09/2025
12:31:56
741
217.80
BATE
00041957963TRLO0
23/09/2025
12:31:56
108
217.80
BATE
00041957964TRLO0
23/09/2025
12:31:56
533
217.80
BATE
00041957965TRLO0
23/09/2025
12:31:56
648
217.80
BATE
00041957966TRLO0
23/09/2025
12:31:56
942
217.60
XLON
00041957962TRLO0
23/09/2025
12:31:56
549
217.60
BATE
00041957961TRLO0
23/09/2025
12:19:22
262
217.80
BATE
00041957749TRLO0
23/09/2025
12:19:22
777
217.80
XLON
00041957748TRLO0
23/09/2025
12:19:22
560
217.80
BATE
00041957746TRLO0
23/09/2025
12:19:22
1142
217.80
CHIX
00041957745TRLO0
23/09/2025
12:19:22
522
217.80
TRQX
00041957747TRLO0
23/09/2025
12:17:19
820
218.00
XLON
00041957707TRLO0
23/09/2025
12:17:19
855
218.00
XLON
00041957706TRLO0
23/09/2025
12:17:19
351
218.00
XLON
00041957705TRLO0
23/09/2025
12:17:19
65
218.00
XLON
00041957704TRLO0
23/09/2025
12:17:19
170
218.00
XLON
00041957703TRLO0
23/09/2025
12:17:19
400
218.00
XLON
00041957702TRLO0
23/09/2025
12:17:19
453
218.00
XLON
00041957701TRLO0
23/09/2025
12:17:19
115
218.00
XLON
00041957700TRLO0
23/09/2025
11:37:16
156
217.40
BATE
00041957026TRLO0
23/09/2025
11:32:36
481
217.60
XLON
00041956945TRLO0
23/09/2025
11:31:39
47
217.60
XLON
00041956921TRLO0
23/09/2025
11:27:35
546
217.80
XLON
00041956756TRLO0
23/09/2025
11:27:32
596
217.80
XLON
00041956754TRLO0
23/09/2025
11:27:32
699
217.80
BATE
00041956753TRLO0
23/09/2025
11:25:37
849
218.00
XLON
00041956708TRLO0
23/09/2025
11:25:37
661
218.00
BATE
00041956707TRLO0
23/09/2025
11:08:26
518
218.00
XLON
00041956396TRLO0
23/09/2025
11:08:26
230
218.00
CHIX
00041956394TRLO0
23/09/2025
11:08:26
424
218.00
CHIX
00041956395TRLO0
23/09/2025
11:07:15
692
218.20
BATE
00041956375TRLO0
23/09/2025
11:07:15
573
218.20
XLON
00041956376TRLO0
23/09/2025
11:05:38
869
218.40
XLON
00041956338TRLO0
23/09/2025
11:05:38
137
218.40
BATE
00041956335TRLO0
23/09/2025
11:05:38
565
218.40
BATE
00041956336TRLO0
23/09/2025
11:05:38
451
218.40
TRQX
00041956337TRLO0
23/09/2025
11:02:25
72
218.60
BATE
00041956287TRLO0
23/09/2025
11:02:25
412
218.60
BATE
00041956288TRLO0
23/09/2025
11:02:25
212
218.60
XLON
00041956286TRLO0
23/09/2025
11:02:25
216
218.60
XLON
00041956285TRLO0
23/09/2025
11:02:25
460
218.60
XLON
00041956284TRLO0
23/09/2025
11:02:25
68
218.60
XLON
00041956283TRLO0
23/09/2025
11:02:13
115
218.60
BATE
00041956277TRLO0
23/09/2025
11:02:13
258
218.60
BATE
00041956278TRLO0
23/09/2025
11:02:13
263
218.60
XLON
00041956276TRLO0
23/09/2025
11:02:13
113
218.60
XLON
00041956275TRLO0
23/09/2025
10:49:15
686
218.60
XLON
00041955971TRLO0
23/09/2025
10:49:15
88
218.60
XLON
00041955970TRLO0
23/09/2025
10:49:15
91
218.60
BATE
00041955968TRLO0
23/09/2025
10:49:15
712
218.60
BATE
00041955969TRLO0
23/09/2025
10:38:09
57
218.60
BATE
00041955732TRLO0
23/09/2025
10:38:09
556
218.60
BATE
00041955733TRLO0
23/09/2025
10:38:09
468
218.40
BATE
00041955731TRLO0
23/09/2025
10:32:59
750
218.60
XLON
00041955660TRLO0
23/09/2025
10:32:59
468
218.60
BATE
00041955659TRLO0
23/09/2025
10:32:59
1250
218.60
CHIX
00041955658TRLO0
23/09/2025
10:32:59
365
218.60
TRQX
00041955661TRLO0
23/09/2025
10:26:30
782
218.60
XLON
00041955497TRLO0
23/09/2025
10:15:06
610
218.40
XLON
00041955212TRLO0
23/09/2025
10:13:04
575
218.60
BATE
00041955176TRLO0
23/09/2025
10:13:04
599
218.60
BATE
00041955174TRLO0
23/09/2025
10:13:04
2270
218.60
XLON
00041955173TRLO0
23/09/2025
09:58:51
643
218.60
XLON
00041954806TRLO0
23/09/2025
09:51:44
645
218.40
XLON
00041954610TRLO0
23/09/2025
09:51:44
728
218.40
BATE
00041954609TRLO0
23/09/2025
09:32:48
454
217.60
XLON
00041953815TRLO0
23/09/2025
09:29:02
625
218.00
XLON
00041953496TRLO0
23/09/2025
09:29:02
419
218.00
BATE
00041953495TRLO0
23/09/2025
09:25:16
529
218.40
BATE
00041953380TRLO0
23/09/2025
09:24:29
253
218.40
BATE
00041953351TRLO0
23/09/2025
09:23:16
748
218.40
XLON
00041953304TRLO0
23/09/2025
09:17:03
490
218.60
XLON
00041953175TRLO0
23/09/2025
09:14:26
684
218.60
CHIX
00041953035TRLO0
23/09/2025
09:13:04
693
218.80
XLON
00041952977TRLO0
23/09/2025
09:13:04
465
218.80
BATE
00041952975TRLO0
23/09/2025
09:13:04
137
218.80
BATE
00041952976TRLO0
23/09/2025
09:13:04
262
218.80
TRQX
00041952978TRLO0
23/09/2025
09:07:12
629
219.00
XLON
00041952801TRLO0
23/09/2025
09:05:05
575
219.20
XLON
00041952677TRLO0
23/09/2025
09:05:05
668
219.20
BATE
00041952676TRLO0
23/09/2025
08:57:21
652
219.60
BATE
00041952456TRLO0
23/09/2025
08:57:21
788
219.60
XLON
00041952457TRLO0
23/09/2025
08:50:57
696
220.00
XLON
00041952288TRLO0
23/09/2025
08:48:40
547
220.20
BATE
00041952254TRLO0
23/09/2025
08:48:40
592
220.20
XLON
00041952255TRLO0
23/09/2025
08:48:29
661
220.40
BATE
00041952245TRLO0
23/09/2025
08:42:37
641
220.00
BATE
00041952074TRLO0
23/09/2025
08:40:26
415
219.80
XLON
00041951911TRLO0
23/09/2025
08:40:03
636
219.80
XLON
00041951892TRLO0
23/09/2025
08:40:03
583
219.80
BATE
00041951890TRLO0
23/09/2025
08:40:03
538
219.80
CHIX
00041951889TRLO0
23/09/2025
08:40:03
365
219.80
CHIX
00041951891TRLO0
23/09/2025
08:40:03
300
219.80
TRQX
00041951893TRLO0
23/09/2025
08:35:37
394
220.00
BATE
00041951743TRLO0
23/09/2025
08:35:37
388
220.00
BATE
00041951742TRLO0
23/09/2025
08:35:21
382
220.00
XLON
00041951712TRLO0
23/09/2025
08:35:21
950
220.00
XLON
00041951711TRLO0
23/09/2025
08:35:21
342
220.00
XLON
00041951710TRLO0
23/09/2025
08:35:21
51
220.00
XLON
00041951709TRLO0
23/09/2025
08:35:20
342
220.00
XLON
00041951704TRLO0
23/09/2025
08:35:20
69
220.00
XLON
00041951703TRLO0
23/09/2025
08:35:20
107
220.00
XLON
00041951702TRLO0
23/09/2025
08:15:00
457
218.80
XLON
00041950942TRLO0
23/09/2025
08:15:00
580
218.80
BATE
00041950941TRLO0
23/09/2025
08:14:25
698
218.80
BATE
00041950919TRLO0
23/09/2025
08:12:46
468
218.80
BATE
00041950884TRLO0
23/09/2025
08:12:33
704
218.80
XLON
00041950873TRLO0
23/09/2025
08:12:33
468
218.80
BATE
00041950872TRLO0
23/09/2025
08:10:33
658
219.00
XLON
00041950719TRLO0
23/09/2025
08:10:30
119
219.20
XLON
00041950712TRLO0
23/09/2025
08:10:30
366
219.20
XLON
00041950711TRLO0
23/09/2025
08:07:23
72
218.80
XLON
00041950140TRLO0
23/09/2025
08:07:23
347
218.80
TRQX
00041950141TRLO0
23/09/2025
08:07:21
141
218.80
TRQX
00041950138TRLO0
23/09/2025
08:05:30
1008
219.00
CHIX
00041950085TRLO0
23/09/2025
08:05:30
114
219.00
XLON
00041950087TRLO0
23/09/2025
08:05:30
633
219.00
XLON
00041950086TRLO0
23/09/2025
08:02:54
648
218.80
XLON
00041949926TRLO0