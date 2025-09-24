Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 24.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Avanti Gold explodiert auf neue Hochs: Gold bei 3.750 $ - und Misisi zündet die nächste Stufe!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 896516 | ISIN: GB0003452173 | Ticker-Symbol: FGR
Tradegate
22.09.25 | 18:57
2,552 Euro
+2,57 % +0,064
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FIRSTGROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FIRSTGROUP PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,4202,57009:21
2,4742,52009:19
PR Newswire
24.09.2025 08:06 Uhr
64 Leser
Artikel bewerten:
(0)

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 24

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.

Date of Purchase

23 September 2025

Number of ordinary shares purchased

134,858

Weighted average price paid (p)

218.16

Highest price paid (p)

220.40

Lowest price paid (p)

216.80

Following the above purchase, FirstGroup holds 187,178,352 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 563,516,663.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 23 September 2025 is 563,516,663. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup

Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Panmure Liberum Limited

Intermediary Code: PMURGB3L

Timezone: BST

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Platform

Daily weighted average price of shares acquired (GBp)

Daily total volume (in number of shares)

XLON

218.17

71,510

BATE

218.14

46,739

CHIX

218.23

11,612

TRQX

218.21

4,997

Individual Transactions

23/09/2025

16:18:45

178

216.80

BATE

00041967519TRLO0

23/09/2025

16:18:45

101

216.80

BATE

00041967518TRLO0

23/09/2025

16:18:45

54

216.80

BATE

00041967517TRLO0

23/09/2025

16:18:45

80

216.80

XLON

00041967516TRLO0

23/09/2025

16:18:23

228

216.80

XLON

00041967486TRLO0

23/09/2025

16:18:23

375

216.80

XLON

00041967485TRLO0

23/09/2025

16:18:23

476

216.80

BATE

00041967484TRLO0

23/09/2025

16:18:22

325

217.00

XLON

00041967481TRLO0

23/09/2025

16:18:22

209

217.00

XLON

00041967480TRLO0

23/09/2025

16:18:19

3270

217.00

XLON

00041967462TRLO0

23/09/2025

16:18:19

107

217.00

BATE

00041967459TRLO0

23/09/2025

16:18:19

645

217.00

BATE

00041967460TRLO0

23/09/2025

16:18:19

20

217.00

BATE

00041967461TRLO0

23/09/2025

16:13:49

929

216.80

XLON

00041967165TRLO0

23/09/2025

16:13:49

1711

216.80

BATE

00041967164TRLO0

23/09/2025

15:58:31

106

216.80

BATE

00041965958TRLO0

23/09/2025

15:57:55

134

216.80

BATE

00041965910TRLO0

23/09/2025

15:55:08

249

217.00

XLON

00041965651TRLO0

23/09/2025

15:55:00

410

217.00

XLON

00041965647TRLO0

23/09/2025

15:55:00

228

217.00

BATE

00041965646TRLO0

23/09/2025

15:54:56

248

217.00

BATE

00041965642TRLO0

23/09/2025

15:53:46

163

217.00

BATE

00041965569TRLO0

23/09/2025

15:53:35

525

217.20

XLON

00041965535TRLO0

23/09/2025

15:53:35

204

217.20

XLON

00041965534TRLO0

23/09/2025

15:50:54

760

217.40

XLON

00041965134TRLO0

23/09/2025

15:50:54

39

217.40

TRQX

00041965135TRLO0

23/09/2025

15:50:54

220

217.40

TRQX

00041965136TRLO0

23/09/2025

15:50:54

469

217.40

BATE

00041965132TRLO0

23/09/2025

15:50:54

580

217.40

CHIX

00041965133TRLO0

23/09/2025

15:50:46

2136

217.40

XLON

00041965104TRLO0

23/09/2025

15:50:46

1010

217.40

BATE

00041965102TRLO0

23/09/2025

15:50:46

777

217.40

CHIX

00041965101TRLO0

23/09/2025

15:50:46

467

217.40

TRQX

00041965103TRLO0

23/09/2025

15:49:48

188

217.60

XLON

00041965036TRLO0

23/09/2025

15:49:48

270

217.60

XLON

00041965035TRLO0

23/09/2025

15:47:52

353

217.60

XLON

00041964938TRLO0

23/09/2025

15:45:56

169

217.60

XLON

00041964862TRLO0

23/09/2025

15:45:56

202

217.60

XLON

00041964861TRLO0

23/09/2025

15:45:56

189

217.60

XLON

00041964860TRLO0

23/09/2025

15:43:20

217

217.40

BATE

00041964673TRLO0

23/09/2025

15:43:15

486

217.40

BATE

00041964672TRLO0

23/09/2025

15:42:25

233

217.40

CHIX

00041964617TRLO0

23/09/2025

15:42:10

325

217.40

XLON

00041964607TRLO0

23/09/2025

15:42:04

434

217.60

XLON

00041964593TRLO0

23/09/2025

15:40:35

1025

217.40

BATE

00041964532TRLO0

23/09/2025

15:40:35

37

217.40

CHIX

00041964531TRLO0

23/09/2025

15:40:08

417

217.60

XLON

00041964509TRLO0

23/09/2025

15:38:12

428

217.60

XLON

00041964460TRLO0

23/09/2025

15:36:16

51

217.60

XLON

00041964384TRLO0

23/09/2025

15:36:16

376

217.60

XLON

00041964383TRLO0

23/09/2025

15:35:48

234

217.40

BATE

00041964351TRLO0

23/09/2025

15:34:20

461

217.60

XLON

00041964249TRLO0

23/09/2025

15:32:43

234

217.40

BATE

00041964206TRLO0

23/09/2025

15:32:24

205

217.60

XLON

00041964197TRLO0

23/09/2025

15:32:24

212

217.60

XLON

00041964196TRLO0

23/09/2025

15:29:45

1218

217.40

XLON

00041964064TRLO0

23/09/2025

15:29:45

649

217.40

BATE

00041964063TRLO0

23/09/2025

15:28:38

237

217.40

BATE

00041963999TRLO0

23/09/2025

15:22:44

185

217.40

BATE

00041963665TRLO0

23/09/2025

15:22:36

181

217.40

BATE

00041963654TRLO0

23/09/2025

15:22:33

304

217.40

XLON

00041963640TRLO0

23/09/2025

15:22:13

78

217.40

XLON

00041963623TRLO0

23/09/2025

15:22:05

808

217.40

BATE

00041963616TRLO0

23/09/2025

15:22:05

293

217.40

TRQX

00041963617TRLO0

23/09/2025

15:22:05

713

217.40

CHIX

00041963615TRLO0

23/09/2025

15:15:05

519

217.60

BATE

00041963273TRLO0

23/09/2025

15:15:05

148

217.60

XLON

00041963272TRLO0

23/09/2025

15:15:05

1396

217.60

XLON

00041963271TRLO0

23/09/2025

15:15:05

1099

217.60

BATE

00041963270TRLO0

23/09/2025

15:04:26

311

217.80

XLON

00041962875TRLO0

23/09/2025

15:04:26

380

217.80

XLON

00041962873TRLO0

23/09/2025

15:04:26

529

217.80

BATE

00041962874TRLO0

23/09/2025

15:02:56

583

217.80

CHIX

00041962818TRLO0

23/09/2025

15:01:45

752

218.00

XLON

00041962776TRLO0

23/09/2025

15:01:45

564

218.00

BATE

00041962774TRLO0

23/09/2025

15:01:45

92

218.00

BATE

00041962775TRLO0

23/09/2025

15:01:45

265

218.00

TRQX

00041962777TRLO0

23/09/2025

15:00:26

731

218.00

XLON

00041962709TRLO0

23/09/2025

15:00:26

90

218.20

XLON

00041962708TRLO0

23/09/2025

15:00:26

1577

218.20

XLON

00041962707TRLO0

23/09/2025

15:00:26

1261

218.20

BATE

00041962706TRLO0

23/09/2025

14:59:32

352

218.40

XLON

00041962664TRLO0

23/09/2025

14:59:32

25

218.40

XLON

00041962663TRLO0

23/09/2025

14:50:22

1401

218.20

XLON

00041962357TRLO0

23/09/2025

14:50:22

954

218.20

BATE

00041962356TRLO0

23/09/2025

14:47:08

1416

218.40

XLON

00041962261TRLO0

23/09/2025

14:47:08

369

218.40

XLON

00041962260TRLO0

23/09/2025

14:47:08

101

218.40

XLON

00041962259TRLO0

23/09/2025

14:47:08

582

218.20

XLON

00041962258TRLO0

23/09/2025

14:47:08

519

218.20

XLON

00041962257TRLO0

23/09/2025

14:47:08

1177

218.20

BATE

00041962256TRLO0

23/09/2025

14:45:41

531

218.40

XLON

00041962153TRLO0

23/09/2025

14:45:41

631

218.40

BATE

00041962151TRLO0

23/09/2025

14:45:41

974

218.40

CHIX

00041962150TRLO0

23/09/2025

14:45:41

362

218.40

TRQX

00041962152TRLO0

23/09/2025

14:37:21

585

218.40

BATE

00041961740TRLO0

23/09/2025

14:37:21

589

218.40

XLON

00041961739TRLO0

23/09/2025

14:32:28

24

218.20

XLON

00041961469TRLO0

23/09/2025

14:32:28

324

218.20

XLON

00041961468TRLO0

23/09/2025

14:32:28

421

218.20

XLON

00041961467TRLO0

23/09/2025

14:30:24

1130

218.00

BATE

00041961330TRLO0

23/09/2025

14:24:21

633

218.20

XLON

00041961027TRLO0

23/09/2025

14:24:21

347

218.20

TRQX

00041961026TRLO0

23/09/2025

14:24:21

475

218.20

BATE

00041961024TRLO0

23/09/2025

14:15:17

665

218.20

XLON

00041960743TRLO0

23/09/2025

14:15:17

1070

218.20

BATE

00041960742TRLO0

23/09/2025

14:15:17

36

218.20

CHIX

00041960740TRLO0

23/09/2025

14:15:17

620

218.20

CHIX

00041960741TRLO0

23/09/2025

14:14:03

1102

218.40

XLON

00041960693TRLO0

23/09/2025

14:14:03

414

218.40

XLON

00041960692TRLO0

23/09/2025

14:13:08

442

218.40

XLON

00041960683TRLO0

23/09/2025

14:13:08

1

218.40

BATE

00041960680TRLO0

23/09/2025

14:13:08

84

218.40

BATE

00041960681TRLO0

23/09/2025

14:13:08

395

218.40

BATE

00041960682TRLO0

23/09/2025

14:11:42

417

218.40

XLON

00041960651TRLO0

23/09/2025

14:11:42

976

218.20

XLON

00041960650TRLO0

23/09/2025

14:11:42

644

218.20

BATE

00041960649TRLO0

23/09/2025

13:48:55

604

218.40

BATE

00041959989TRLO0

23/09/2025

13:48:55

671

218.40

CHIX

00041959987TRLO0

23/09/2025

13:48:55

261

218.40

TRQX

00041959990TRLO0

23/09/2025

13:48:55

862

218.40

XLON

00041959988TRLO0

23/09/2025

13:36:21

282

218.00

BATE

00041959592TRLO0

23/09/2025

13:35:40

794

218.00

XLON

00041959548TRLO0

23/09/2025

13:35:40

612

218.00

BATE

00041959549TRLO0

23/09/2025

13:34:30

1009

218.00

XLON

00041959511TRLO0

23/09/2025

13:34:19

1358

218.20

BATE

00041959503TRLO0

23/09/2025

13:21:32

700

218.00

XLON

00041959097TRLO0

23/09/2025

13:13:50

568

218.20

XLON

00041958806TRLO0

23/09/2025

13:13:50

745

218.20

XLON

00041958805TRLO0

23/09/2025

13:13:50

835

218.20

BATE

00041958804TRLO0

23/09/2025

13:11:56

95

218.00

BATE

00041958705TRLO0

23/09/2025

13:11:56

478

218.00

BATE

00041958706TRLO0

23/09/2025

13:11:55

677

218.00

XLON

00041958704TRLO0

23/09/2025

13:11:55

92

218.00

XLON

00041958703TRLO0

23/09/2025

13:11:55

827

218.00

XLON

00041958702TRLO0

23/09/2025

13:11:55

674

217.80

XLON

00041958700TRLO0

23/09/2025

13:11:55

477

217.80

BATE

00041958699TRLO0

23/09/2025

13:11:55

355

217.80

TRQX

00041958701TRLO0

23/09/2025

13:11:55

287

217.80

BATE

00041958698TRLO0

23/09/2025

13:11:55

747

217.80

CHIX

00041958697TRLO0

23/09/2025

12:57:44

293

218.00

XLON

00041958446TRLO0

23/09/2025

12:57:44

125

218.00

XLON

00041958445TRLO0

23/09/2025

12:53:52

356

218.00

XLON

00041958356TRLO0

23/09/2025

12:48:49

571

217.80

XLON

00041958258TRLO0

23/09/2025

12:44:12

22

217.80

XLON

00041958201TRLO0

23/09/2025

12:44:12

339

217.80

XLON

00041958200TRLO0

23/09/2025

12:32:46

622

217.60

BATE

00041957971TRLO0

23/09/2025

12:31:56

741

217.80

BATE

00041957963TRLO0

23/09/2025

12:31:56

108

217.80

BATE

00041957964TRLO0

23/09/2025

12:31:56

533

217.80

BATE

00041957965TRLO0

23/09/2025

12:31:56

648

217.80

BATE

00041957966TRLO0

23/09/2025

12:31:56

942

217.60

XLON

00041957962TRLO0

23/09/2025

12:31:56

549

217.60

BATE

00041957961TRLO0

23/09/2025

12:19:22

262

217.80

BATE

00041957749TRLO0

23/09/2025

12:19:22

777

217.80

XLON

00041957748TRLO0

23/09/2025

12:19:22

560

217.80

BATE

00041957746TRLO0

23/09/2025

12:19:22

1142

217.80

CHIX

00041957745TRLO0

23/09/2025

12:19:22

522

217.80

TRQX

00041957747TRLO0

23/09/2025

12:17:19

820

218.00

XLON

00041957707TRLO0

23/09/2025

12:17:19

855

218.00

XLON

00041957706TRLO0

23/09/2025

12:17:19

351

218.00

XLON

00041957705TRLO0

23/09/2025

12:17:19

65

218.00

XLON

00041957704TRLO0

23/09/2025

12:17:19

170

218.00

XLON

00041957703TRLO0

23/09/2025

12:17:19

400

218.00

XLON

00041957702TRLO0

23/09/2025

12:17:19

453

218.00

XLON

00041957701TRLO0

23/09/2025

12:17:19

115

218.00

XLON

00041957700TRLO0

23/09/2025

11:37:16

156

217.40

BATE

00041957026TRLO0

23/09/2025

11:32:36

481

217.60

XLON

00041956945TRLO0

23/09/2025

11:31:39

47

217.60

XLON

00041956921TRLO0

23/09/2025

11:27:35

546

217.80

XLON

00041956756TRLO0

23/09/2025

11:27:32

596

217.80

XLON

00041956754TRLO0

23/09/2025

11:27:32

699

217.80

BATE

00041956753TRLO0

23/09/2025

11:25:37

849

218.00

XLON

00041956708TRLO0

23/09/2025

11:25:37

661

218.00

BATE

00041956707TRLO0

23/09/2025

11:08:26

518

218.00

XLON

00041956396TRLO0

23/09/2025

11:08:26

230

218.00

CHIX

00041956394TRLO0

23/09/2025

11:08:26

424

218.00

CHIX

00041956395TRLO0

23/09/2025

11:07:15

692

218.20

BATE

00041956375TRLO0

23/09/2025

11:07:15

573

218.20

XLON

00041956376TRLO0

23/09/2025

11:05:38

869

218.40

XLON

00041956338TRLO0

23/09/2025

11:05:38

137

218.40

BATE

00041956335TRLO0

23/09/2025

11:05:38

565

218.40

BATE

00041956336TRLO0

23/09/2025

11:05:38

451

218.40

TRQX

00041956337TRLO0

23/09/2025

11:02:25

72

218.60

BATE

00041956287TRLO0

23/09/2025

11:02:25

412

218.60

BATE

00041956288TRLO0

23/09/2025

11:02:25

212

218.60

XLON

00041956286TRLO0

23/09/2025

11:02:25

216

218.60

XLON

00041956285TRLO0

23/09/2025

11:02:25

460

218.60

XLON

00041956284TRLO0

23/09/2025

11:02:25

68

218.60

XLON

00041956283TRLO0

23/09/2025

11:02:13

115

218.60

BATE

00041956277TRLO0

23/09/2025

11:02:13

258

218.60

BATE

00041956278TRLO0

23/09/2025

11:02:13

263

218.60

XLON

00041956276TRLO0

23/09/2025

11:02:13

113

218.60

XLON

00041956275TRLO0

23/09/2025

10:49:15

686

218.60

XLON

00041955971TRLO0

23/09/2025

10:49:15

88

218.60

XLON

00041955970TRLO0

23/09/2025

10:49:15

91

218.60

BATE

00041955968TRLO0

23/09/2025

10:49:15

712

218.60

BATE

00041955969TRLO0

23/09/2025

10:38:09

57

218.60

BATE

00041955732TRLO0

23/09/2025

10:38:09

556

218.60

BATE

00041955733TRLO0

23/09/2025

10:38:09

468

218.40

BATE

00041955731TRLO0

23/09/2025

10:32:59

750

218.60

XLON

00041955660TRLO0

23/09/2025

10:32:59

468

218.60

BATE

00041955659TRLO0

23/09/2025

10:32:59

1250

218.60

CHIX

00041955658TRLO0

23/09/2025

10:32:59

365

218.60

TRQX

00041955661TRLO0

23/09/2025

10:26:30

782

218.60

XLON

00041955497TRLO0

23/09/2025

10:15:06

610

218.40

XLON

00041955212TRLO0

23/09/2025

10:13:04

575

218.60

BATE

00041955176TRLO0

23/09/2025

10:13:04

599

218.60

BATE

00041955174TRLO0

23/09/2025

10:13:04

2270

218.60

XLON

00041955173TRLO0

23/09/2025

09:58:51

643

218.60

XLON

00041954806TRLO0

23/09/2025

09:51:44

645

218.40

XLON

00041954610TRLO0

23/09/2025

09:51:44

728

218.40

BATE

00041954609TRLO0

23/09/2025

09:32:48

454

217.60

XLON

00041953815TRLO0

23/09/2025

09:29:02

625

218.00

XLON

00041953496TRLO0

23/09/2025

09:29:02

419

218.00

BATE

00041953495TRLO0

23/09/2025

09:25:16

529

218.40

BATE

00041953380TRLO0

23/09/2025

09:24:29

253

218.40

BATE

00041953351TRLO0

23/09/2025

09:23:16

748

218.40

XLON

00041953304TRLO0

23/09/2025

09:17:03

490

218.60

XLON

00041953175TRLO0

23/09/2025

09:14:26

684

218.60

CHIX

00041953035TRLO0

23/09/2025

09:13:04

693

218.80

XLON

00041952977TRLO0

23/09/2025

09:13:04

465

218.80

BATE

00041952975TRLO0

23/09/2025

09:13:04

137

218.80

BATE

00041952976TRLO0

23/09/2025

09:13:04

262

218.80

TRQX

00041952978TRLO0

23/09/2025

09:07:12

629

219.00

XLON

00041952801TRLO0

23/09/2025

09:05:05

575

219.20

XLON

00041952677TRLO0

23/09/2025

09:05:05

668

219.20

BATE

00041952676TRLO0

23/09/2025

08:57:21

652

219.60

BATE

00041952456TRLO0

23/09/2025

08:57:21

788

219.60

XLON

00041952457TRLO0

23/09/2025

08:50:57

696

220.00

XLON

00041952288TRLO0

23/09/2025

08:48:40

547

220.20

BATE

00041952254TRLO0

23/09/2025

08:48:40

592

220.20

XLON

00041952255TRLO0

23/09/2025

08:48:29

661

220.40

BATE

00041952245TRLO0

23/09/2025

08:42:37

641

220.00

BATE

00041952074TRLO0

23/09/2025

08:40:26

415

219.80

XLON

00041951911TRLO0

23/09/2025

08:40:03

636

219.80

XLON

00041951892TRLO0

23/09/2025

08:40:03

583

219.80

BATE

00041951890TRLO0

23/09/2025

08:40:03

538

219.80

CHIX

00041951889TRLO0

23/09/2025

08:40:03

365

219.80

CHIX

00041951891TRLO0

23/09/2025

08:40:03

300

219.80

TRQX

00041951893TRLO0

23/09/2025

08:35:37

394

220.00

BATE

00041951743TRLO0

23/09/2025

08:35:37

388

220.00

BATE

00041951742TRLO0

23/09/2025

08:35:21

382

220.00

XLON

00041951712TRLO0

23/09/2025

08:35:21

950

220.00

XLON

00041951711TRLO0

23/09/2025

08:35:21

342

220.00

XLON

00041951710TRLO0

23/09/2025

08:35:21

51

220.00

XLON

00041951709TRLO0

23/09/2025

08:35:20

342

220.00

XLON

00041951704TRLO0

23/09/2025

08:35:20

69

220.00

XLON

00041951703TRLO0

23/09/2025

08:35:20

107

220.00

XLON

00041951702TRLO0

23/09/2025

08:15:00

457

218.80

XLON

00041950942TRLO0

23/09/2025

08:15:00

580

218.80

BATE

00041950941TRLO0

23/09/2025

08:14:25

698

218.80

BATE

00041950919TRLO0

23/09/2025

08:12:46

468

218.80

BATE

00041950884TRLO0

23/09/2025

08:12:33

704

218.80

XLON

00041950873TRLO0

23/09/2025

08:12:33

468

218.80

BATE

00041950872TRLO0

23/09/2025

08:10:33

658

219.00

XLON

00041950719TRLO0

23/09/2025

08:10:30

119

219.20

XLON

00041950712TRLO0

23/09/2025

08:10:30

366

219.20

XLON

00041950711TRLO0

23/09/2025

08:07:23

72

218.80

XLON

00041950140TRLO0

23/09/2025

08:07:23

347

218.80

TRQX

00041950141TRLO0

23/09/2025

08:07:21

141

218.80

TRQX

00041950138TRLO0

23/09/2025

08:05:30

1008

219.00

CHIX

00041950085TRLO0

23/09/2025

08:05:30

114

219.00

XLON

00041950087TRLO0

23/09/2025

08:05:30

633

219.00

XLON

00041950086TRLO0

23/09/2025

08:02:54

648

218.80

XLON

00041949926TRLO0


© 2025 PR Newswire
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.