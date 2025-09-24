New York - Fehlende Verhandlungsbereitschaft des Kremls im Ukraine-Krieg und Verletzungen des Nato-Luftraums durch Russlands Luftwaffe haben nach Angaben der US-Regierung eine Kehrtwende von Präsident Donald Trump ausgelöst. «Ich denke, dass die Ukraine mit Unterstützung der Europäischen Union in der Lage ist, die gesamte Ukraine in ihrer ursprünglichen Form zurückzugewinnen», verkündete Trump nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab