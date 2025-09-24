DJ PTA-News: Planethic Group AG: Einladung: Telefonkonferenz der Planethic Group AG (ehem. Veganz Group) - Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Planethic Group AG: Einladung: Telefonkonferenz der Planethic Group AG (ehem. Veganz Group) - Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2025

Ludwigsfelde (pta000/24.09.2025/08:00 UTC+2)

(Ludwigsfelde, 24. September 2025) Jan Bredack (Gründer und CEO) und Rayan Tegtmeier (designierter CEO) laden alle interessierten Investoren, Analysten und Journalisten zu einer Telefonkonferenz inklusive Webcast anlässlich der Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2025 am Donnerstag, 25. September 2025, um 10:00 Uhr (MESZ) ein.

Themen der Telefonkonferenz

• 1. Halbjahr 2025 • Finanzielle Entwicklung • Ausblick

Um teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte vor Beginn über die Plattform Airtime mit ihrer E-Mail Adresse, an die Sie einen Bestätigungscode erhalten.

https://www.appairtime.com/de/issuer/events?eventId=829b1c1f-fb4d-48e5-affa-e9d7b1d24d31

Den Webcast für die Telefonkonferenz finden Sie unter:

https://www.appairtime.com/de/issuer/events?eventId=829b1c1f-fb4d-48e5-affa-e9d7b1d24d31

Die Präsentation zum Webcast finden Sie nach dem Webcast als Download unter folgendem Link: https://planethic.de/ir/publikationen/

Die Konferenzsprache ist Deutsch.

Aussender: Planethic Group AG
An den Kiefern 7
14974 Ludwigsfelde
Deutschland
Ansprechpartner: Karsten Busche
Tel.: +49 30 2936378-0
E-Mail: ir@planethic.de
Website: www.planethic.de

