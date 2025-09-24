© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | La Nacion

Nvidia steht im Handelskrieg zwischen USA und China unter Druck. Doch BYD betont: "Jeder hat einen Plan B." Reißt Peking den Stecker, will der E-Auto-Riese nicht ins Schlingern geraten.Der chinesische Elektroautohersteller BYD bereitet sich auf mögliche Störungen in der Chipversorgung vor. Stella Li, Executive Vice President des Konzerns, sagte gegenüber CNBC, man habe einen Notfallplan für den Fall, dass die Lieferung von Nvidia-Halbleitern gestoppt würde. "Jeder hat einen Plan B. BYD hat [einen] Plan B", erklärte Li. Bislang gebe es aber keine Aufforderung der chinesischen Regierung, Nvidia-Produkte nicht mehr zu verwenden. Li betonte, dass es unwahrscheinlich sei, dass Peking ein Verbot …