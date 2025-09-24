hier

Im Januar hatte BAYER von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Erlaubnis erhalten, das Parkinson-Medikament Bemdaneprocel nach dem positiven Abschluss der Phase I direkt in die zulassungsrelevante Phase III zu bringen. Wie BAYER am Montag mitteilte, ist jetzt der erste Patient (von insgesamt 100) für die Phase-III-Studie rekrutiert worden. BAYER verkündete außerdem, dass eine Phase-II-Studie für die Gentherapie AB-1005 gegen Parkinson jetzt auch in Europa angelaufen ist. BAYERs Pharmachef Stefan Oelrich erwartet, dass bei einem erfolgreichen Studienverlauf bereits vor Ende des Jahrzehnts eine Parkinson-Therapie zur Verfügung stehen könnte.