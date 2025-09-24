LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 12 auf 12,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg sprach am Dienstagabend von einem beruhigenden Buchungsupdate des Tourismuskonzerns. Das Geschäftsmodell laufe./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 17:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 03:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000TUAG505