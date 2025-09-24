ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Priyanka Patel erwartet sich etwas mehr Klarheit hinsichtlich des Wertes der Envalior-Beteiligung, nachdem die Kölner ihre Verkaufsoption für ihren Anteil an dem Joint Venture gezogen haben. Envalior sei zuletzt ein enormer Belastungsfaktor gewesen, schrieb Patel am Dienstagabend. Nun könnten sich die Anleger wieder auf das zunächst schwierige Geschäftsumfeld für den Konzern konzentrieren. Kurstreiber sieht sie zunächst nicht./rob/ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 22:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470405





© 2025 dpa-AFX-Analyser