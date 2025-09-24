HIVE erreicht 2% des weltweiten Bitcoin-Netzwerks - Ausbau in Paraguay bringt Mining-Kapazität über 20 EH/s

Anzeige / Werbung

HIVE Digital Technologies hat mitgeteilt, dass das Unternehmen inzwischen rund 9 Bitcoin pro Tag produziere und erstmals die Marke von 20 Exahash pro Sekunde (EH/s) überschritten habe. Dies entspreche etwa 2% der weltweiten Rechenleistung im Bitcoin-Netzwerk. Möglich sei dieser Fortschritt durch die nahezu abgeschlossene Phase-3-Erweiterung im paraguayischen Valenzuela geworden, die vollständig mit Wasserkraft aus dem Itaipú-Staudamm betrieben werde.

Wachstum durch neue Anlage

Die Phase-3-Anlage in Valenzuela sei die dritte 100-Megawatt-Entwicklung von HIVE in Paraguay. Durch den Einsatz spezialisierter ASIC-Mining-Geräte habe sich die Gesamtleistung des Unternehmens im Jahr 2025 um 233% erhöht. Mit einer Flotteneffizienz von 18 Joule pro Terahash (J/TH) liege die Gewinnmarge nach Abzug der Stromkosten derzeit bei 55%.



Das Management erklärte, nach Abschluss aller Installationen könne die tägliche Produktion auf bis zu 12 Bitcoin steigen. Zudem solle sich die Energieeffizienz auf rund 17,5 J/TH verbessern.