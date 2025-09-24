Bei Mercedes-Benz kommt es zu einem unerwarteten Umbau im Top-Management. In einer Phase, in der der Stuttgarter Autobauer mit hohem Kostendruck und einem schwächelnden E-Auto-Markt kämpft, muss Technologievorstand Markus Schäfer seinen Posten räumen. Ein klares Signal von Konzernchef Ola Källenius.Wie der DAX-Konzern am heutigen Mittwoch mitteilte, wird der bisherige Produktionschef Jörg Burzer zum 1. Dezember die Position des Technologievorstands übernehmen. Dessen Posten wiederum übernimmt Michael ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär