Wir nehmen die Berichterstattung über die SBO AG mit einer KAUFEN-Empfehlung und einem Kursziel von 40,00 EUR auf, was einem Aufwärtspotenzial von 51 % entspricht. Die SBO AG ist ein globaler Spezialist für hochlegierte Stähle, Präzisionskomponenten und fortschrittliche Bohrwerkzeuge. Ihr Kerngeschäft im Öl- und Gasfeld bleibt das Ertragsfundament, unterstützt durch die Nachfrage aus langfristigen Offshore- und LNG-Projekten, während das kurzfristige Onshore-Exposure Hebelwirkung für Aufschwünge bietet. Aufbauend auf fortschrittlicher Metallurgie, proprietärer Bearbeitung und additiver Fertigung sowie einem globalen Servicenetzwerk verfolgt SBO eine klare Transformationsstrategie in strukturell wachsende Märkte wie Geothermie, CCS, Lithium, Helium und Flow Control. Diese Märkte mit hohen Markteintrittsbarrieren sichern langfristige Wertsteigerung. Bis 2030 strebt das Management einen Umsatz von 900 Mio. EUR an (CAGR 2024-2030: ~8%), darunter >200 Mio. EUR außerhalb von Öl und Gas, mit nachhaltigen EBITDA-Margen von über 20%. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/sbo-ag





