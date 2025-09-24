Die Aachener Cylib erhält für den Aufbau einer Recyclingproduktion für Altbatterien eine EU-Förderung von 26 Mio. Euro. Die Technologie wurde an der RWTH Aachen entwickelt. Die Europäische Union fördert das Batterierecycling beim Unternehmen Cylib im Chemiepark Dormagen. Darüber informiert das NRW-Wirtschaftsministerium. Demnach baut die Aachener Firma cylib production I GmbH mit Hilfe von EU-Mitteln eine hochmoderne Recyclinganlage für Batterien. Mit dem Projekt "GLÜCK" würden wertvolle Rohstoffe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
