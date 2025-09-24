China-Aktien: Meine neuen Top 5 | Alibabas neue KI, Microns Zahlen & Gerresheimer
|Aktuelle Nachrichten
|12:22
|Aurora Mobile integriert neue KI-Modelle von Alibaba
|12:18
|Aurora Mobile partners with Alibaba to integrate new AI models
|12:17
|M Stanley: BABA-W May Increase AI Investment; Firm Still Viewed as CN Best AI Enabler
|12:17
|BABA-W Taobao Macau Launches MO Zero Threshold Free Shipping Promotion
|12:10
|Alibaba partners with Nvidia to advance physical AI
|12:23
|Anleger suchen das Weite: Bafin-Alarm bei Gerresheimer: Aktie fällt ins Bodenlose
|© Foto: Alex Kraus/Gerresheimer AG/dpaErst verabschiedet sich der Finanzvorstand, dann fliegt die Aktie aus dem DAX und jetzt das: Die Bafin ermittelt gegen den Verpackungshersteller Gerresheimer wegen...
|12:18
|Gerresheimer shares tank as financial regulator suspects accounting flaws
|12:18
|Gerresheimer shares plunge 14% after German regulator opens revenue audit
|12:14
|Gerresheimer: Kursbeben nach Verdacht auf Bilanzskandal
|Gerresheimer steht nach einem dramatischen Kurssturz und schwerwiegenden Bilanzierungsverdachtsfällen im Fokus der Finanzaufsicht. Während die BaFin eine formelle Prüfung einleitet, wächst die Unsicherheit...
|12:09
|Aktien Frankfurt: Mit leichtem Minus weiter auf Richtungssuche
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Mittwoch zurückgehalten. Auch Konjunkturdaten brachten kaum Impulse. So trübte sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR
|151,40
|+7,22 %
|GERRESHEIMER AG
|36,160
|-15,51 %