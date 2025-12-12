Bayer gehört sicher zu den positiven Überraschungen 2025 am deutschen Aktienmarkt. Operativ läuft es für die Leverkusener insbesondere im Pharmabereich rund. Und im kommenden Jahr könnte auch das Glyphosat-Desaster ein Ende finden. Analysten haben jetzt ihr Kursziel erhöht. Noch am Anfang eines Aufwärtstrends steht die Aktie von WashTec. Wachstum, Margenverbesserung, Dividendenrendite von 5 % und ein Aktienrückkaufprogramm sprechen weiterhin für den Kauf der Aktie. Dieser Meinung sind auch Analysten. Bei Gerresheimer sehen Experten den Einstiegszeitpunkt noch nicht gekommen. Zwar scheint die Aktie einen Boden gefunden zu haben, aber Anleger sollten noch warten.

Den vollständigen Artikel lesen ...