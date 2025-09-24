Zürich - Die seit dem 7. August geltenden massiven US-Einfuhrzölle gegen die Schweiz machen zahlreichen KMU der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM-Industrie) spürbar zu schaffen. Laut einer Studie des Branchenverbands Swissmechanic sind drei von vier KMU der MEM-Industrie direkt oder indirekt im US-Markt exponiert. In einer Umfrage von Anfang September erklärten 45 Prozent der befragten KMU der Branche, dass sich seit der Einführung des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab