

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



24.09.2025 / 11:09 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Continental Aktiengesellschaft

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Georg F. W. Nachname(n): Schaeffler Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

AUMOVIO SE

b) LEI

391200IGI9RQ7VTOK384

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000AUM0V10

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 38,30 EUR 3.102,30 EUR 38,30 EUR 35.197,70 EUR 38,50 EUR 38.500,00 EUR 39,00 EUR 39.000,00 EUR 38,64 EUR 2.395,68 EUR 38,64 EUR 2.472,96 EUR 38,64 EUR 231,84 EUR 38,64 EUR 2.859,36 EUR 38,64 EUR 24.343,20 EUR 38,64 EUR 6.221,04 EUR 38,64 EUR 115,92 EUR 38,58 EUR 2.469,12 EUR 38,56 EUR 15.771,04 EUR 38,54 EUR 20.310,58 EUR 38,68 EUR 19.223,96 EUR 38,68 EUR 19.456,04 EUR 37,72 EUR 19.388,08 EUR 37,72 EUR 18.331,92 EUR 37,70 EUR 21.300,50 EUR 37,70 EUR 7.351,50 EUR 37,70 EUR 9.048,00 EUR 36,88 EUR 9.662,56 EUR 36,88 EUR 27.217,44 EUR 37,50 EUR 1.575,00 EUR 37,50 EUR 4.987,50 EUR 37,50 EUR 10.050,00 EUR 37,50 EUR 20.887,50 EUR 37,00 EUR 37.000,00 EUR 37,10 EUR 37.100,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 37,9642 EUR 455.570,40 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR





