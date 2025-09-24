FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.09.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 2330 (2265) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 331 (306) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 105 (98) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 300 (285) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 769 (730) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AB FOODS TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 2000 (2130) PENCE - GOLDMAN RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 330 (305) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 294 (274) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1050 (1100) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 290 (260) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - UBS RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 290 (280) PENCE - 'NEUTRAL'
