Die Amadeus Fire Group (DE0005093108) macht Ernst mit dem digitalen Wandel. Für rund 20 Millionen Euro übernimmt der Personaldienstleister die E-Learning-Plattform Masterplan. Das ist mehr als nur eine Firmenübernahme - es ist der Einstieg in einen Milliardenmarkt. Masterplan bringt Technologie und Kunden mit: Die Berliner Masterplan com GmbH operiert als Software-as-a-Service-Anbieter mit wiederkehrenden Abo-Erlösen. Das Unternehmen erwartet 2025 einen Umsatz von gut acht Millionen Euro. Für 2026 plant das Management den Sprung in die Profitabilität bei deutlichem Wachstum. Über 3.500 Videokurse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
