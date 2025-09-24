Das PV-Forschungsinstitut der Türkei in Ankara und das Fraunhofer ISE wollen bei der angewandten Forschung zusammenarbeiten. Der deutsche Partner erhofft sich Praxiserkenntnisse aus der türkischen PV-Industrie. Das Zentrum für Solarenergieforschung und -anwendungen der Middle East Technical University ODTÜ-GÜNAM in Ankara, Türkei, und das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE haben ein Memorandum of Understanding unterzeichnet. Die beiden Forschungsorganisationen stärken dabei ihre Zusammenarbeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver