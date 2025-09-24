NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENAGENTUREN BESTIMMT

Toronto, Ontario - (23. September 2025) / IRW-Press / Pasofino Gold Limited (TSX-V: VEIN) (OTCQB: EFRGF) (FWB: N07A) ("Pasofino" oder das "Unternehmen") freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von Einheiten (jeweils eine "Einheit") zu einem Preis von 0,50 CAD pro Einheit (Bruttoeinnahmen von etwa 12,0 Millionen CAD) (das "Angebot") bekannt zu geben.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Einheitsaktie") und einem Aktien-Warrant (jeweils ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Ausgabedatum der Einheiten eine Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von 0,75 CAD zu erwerben.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot für die Aktualisierung der Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Dugbe, die Rückzahlung bestimmter Beträge, die das Unternehmen der Regierung von Liberia schuldet (wie im Folgenden näher beschrieben), sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Mansa Resources Limited ("Mansa"), eine Tochtergesellschaft von Hummingbird Resources Limited ("HBL", vormals Hummingbird Resources PLC), hat sich bereit erklärt, jenen Teil des Angebots zu zeichnen, der der anteilsmäßigen Eigentümerschaft von HBL (etwa 50,9 %) entspricht. HBL ist der Mehrheitsaktionär des Unternehmens. Die Zeichnung durch Mansa wird gemäß der Definition von Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") als Transaktion mit einer nahestehenden Partei erachtet. Das Unternehmen stützte sich auf die Ausnahmen von den formellen Bewertungs- und Minderheitsgenehmigungsanforderungen von MI 61-101, die in den Abschnitten 5.5(a) bzw. 5.7(1)(a) festgelegt sind. Infolge des Angebots wurden keine neuen Insider oder Kontrollpersonen geschaffen.

Das Angebot wird voraussichtlich in mehreren Tranchen abgeschlossen werden. Die erste Tranche wird voraussichtlich am oder um den 15. Oktober 2025 abgeschlossen sein.

Das Unternehmen könnte Barprovisionen bezahlen und Vermittlungs-Warrants an berechtigte, unabhängige Parteien für Dienstleistungen in Zusammenhang mit dem Angebot ausgeben. Red Cloud Securities fungiert in Zusammenhang mit dieser Finanzierung als Vermittler.

Nach der Pressemitteilung des Unternehmens vom 26. August 2025 hat das Unternehmen eine erste Zahlung in Höhe von 209.000 USD für ausstehende Beträge an die Regierung von Liberia im Rahmen des Mineral Development Agreement ("MDA", wie hierin definiert) geleistet. Der Rest der fälligen Beträge unterliegt einem Zahlungsplan, der vom Unternehmen erfolgreich ausverhandelt wurde und sicherstellt, dass die ausstehenden kapitalisierten Beträge im Rahmen des MDA bis spätestens 30. April 2026 zurückgezahlt werden.

Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen in den "Vereinigten Staaten" nicht angeboten oder verkauft werden (wie dieser Begriff in Regulation S des US-Wertpapiergesetzes definiert ist), es sei denn, sie sind gemäß dem US-Wertpapiergesetz und den geltenden Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

ÜBER DAS GOLDPROJEKT DUGBE

Das 1.410 km² große Goldprojekt Dugbe ("Dugbe" oder das "Projekt") befindet sich im Süden Liberias und liegt im südwestlichen Teil der Birimian Supergroup, in der die meisten Goldvorkommen Westafrikas beherbergt sind. Bis dato wurden auf dem Projekt zwei Lagerstätten identifiziert: Dugbe F und Tuzon, die 2009 bzw. 2011 von Hummingbird Resources Limited ("HBL", zuvor Hummingbird Resources PLC) entdeckt wurden. Die Lagerstätten befinden sich innerhalb von 4 km der Dugbe Shear Zone, von der angenommen wird, dass sie eine Rolle bei der großflächigen Goldmineralisierung in diesem Gebiet gespielt hat.

Bis 2012 führte HBL umfangreiche Explorationsarbeiten in diesem Gebiet durch, darunter Diamantkernbohrungen über insgesamt 74.497 m. Pasofino brachte im Jahr 2021 weitere 14.584 Bohrmeter in Tuzon und Dugbe nieder. Diese Lagerstätten beherbergen laut einer kombinierten Mineralressourcenschätzung vom 17. November 2021 insgesamt 3,3 Mio. Unzen in der Kategorie nachgewiesen und angedeutet bei einem Durchschnittsgehalt von 1,37 g/t Au und 0,6 Mio. Unzen in der Kategorie vermutet.

Nach Abschluss der endgültigen Machbarkeitsstudie im Juni 2022 wurde eine Mineralreservenschätzung veröffentlicht, die auf dem Tagebau beider Lagerstätten über eine Lebensdauer der Mine von 14 Jahren basiert. Ein technischer Bericht für das Goldprojekt Dugbe wurde gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") erstellt und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com sowie auf der Webseite des Unternehmens veröffentlicht.

Zusätzlich zu den bestehenden Lagerstätten gibt es innerhalb des Projekts zahlreiche Goldprospektionsgebiete, darunter das Gebiet Bukon Jedeh und das Zielgebiet DSZ auf dem Tuzon-Sackor-Trend, wo Pasofino entlang des Streichens von Tuzon in Schürfgräben und Ausbissen eine breite Zone mit oberflächlicher Goldmineralisierung entdeckt hat. In diesem und mehreren anderen Prospektionsgebieten wurden bisher keine Bohrungen niedergebracht.

Im Jahr 2019 unterzeichnete Hummingbird Resources (Liberia) Inc. ("HB Liberia") ein über 25 Jahre laufendes Mineral Development Agreement mit der Regierung von Liberia, das den notwendigen langfristigen Rahmen und die Stabilisierung von Steuern und Abgaben vorsieht. Gemäß den Bedingungen des MDA beträgt die Royalty-Rate auf die Goldproduktion 3 %, der zu zahlende Einkommensteuersatz 25 % (mit Anrechnung historischer Explorationsausgaben), die Kraftstoffsteuer wird um 50 % reduziert und die Regierung von Liberia erhält eine kostenlose Beteiligung von 10 % an dem Projekt.

Heute konzentriert sich Pasofino auf die Aktualisierung der Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Dugbe, um seine Projektfinanzierungsbemühungen zu unterstützen und 2026 mit dem geplanten Projektaufbau von Dugbe zu beginnen, wie in dem am 26. August 2025 veröffentlichten "Gap Analysis Update" von MineScope Services Ltd. dargelegt.

Pasofino Gold schließt die Aktualisierung des "Gap Analysis Update" der ersten Phase der Machbarkeitsstudie 2022 ab - Pasofino Gold entwickelt das Goldprojekt Dugbe in Liberia

ERKLÄRUNG DES QUALIFIZIERTEN SACHVERSTÄNDIGEN

Die wissenschaftlichen oder technischen Informationen in dieser Veröffentlichung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, wurden von Herrn Andrew Pedley erstellt und genehmigt. Herr Pedley ist Berater der hundertprozentigen Tochtergesellschaft ARX Resources Limited von Pasofino Gold Ltd. Er ist ein vollwertiges Mitglied des South African Council for Natural Scientific Professions (SACNASP) und gilt als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101.

ÜBER PASOFINO GOLD LTD.

Pasofino Gold Limited ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange (VEIN) notiert ist.

Pasofino besitzt über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft sämtliche Anteile und Rechte am Goldprojekt Dugbe (vor der Ausgabe der 10%igen Beteiligung der Regierung von Liberia).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.pasofinogold.com oder wenden sich an:

Brett A. Richards

Chief Executive Officer & Direktor

T: +1 905 449 1500

E: brett@brettrichards.org

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

WARNHINWEISE ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", die auf Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Interpretationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "planen", "erwarten", "projizieren", "anstreben", "beabsichtigen", "glauben", "antizipieren", "schätzen", "vorschlagen", "andeuten" und andere ähnliche Wörter oder Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden", gekennzeichnet und beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen über die Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot; den Zeitpunkt und den Abschluss des Angebots; den Erhalt aller behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSXV im Zusammenhang mit dem Angebot; den Abschluss und den Zeitpunkt der Aktualisierung der Machbarkeitsstudie und der damit verbundenen Projektfinanzierungsbemühungen sowie die Verpflichtungen von HB Liberia gemäß dem MDA und dem damit verbundenen Zahlungsplan. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem die Fähigkeit, das Angebot erfolgreich abzuschließen, der Zeitplan und die Ergebnisse der Projektstudien und -genehmigungen, die Fähigkeit, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, einschließlich der Genehmigung durch die TSXV, die Fähigkeit, die Erlöse wie beabsichtigt zu verwenden, die Ergebnisse des operativen Betriebs, die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten; die Fähigkeit des Unternehmens, die Bedingungen des MDA einzuhalten, die Fähigkeit des Unternehmens, weitere Explorationsaktivitäten durchzuführen, der Zeitpunkt und die Verfügbarkeit externer Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen sowie jene Risikofaktoren, die im Lagebericht des Unternehmens (Management Discussion and Analysis), der auf SEDAR+ veröffentlicht wurde, beschrieben sind. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81161Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81161&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA7026573054Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19960601-pasofino-gold-vermittelte-privatplatzierung-bruttoerloes-12-0-millionen