Die Aktien von Rheinmetall, Renk & Co. ziehen am Mittwoch deutlich an. Doch bei dieser Bewegung könnte es sich nicht nur um einen reinen Kurssprung handeln, sondern um den Beginn der nächsten großen Rüstungs-Rallye! Die Aktien von Rheinmetall befinden sich am Mittwoch deutlich im Aufwind. Auch die Papiere von Hensoldt, Renk & Co. ziehen mit an - der Grund dafür liegt in neuen Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Gamechanger für Rheinmetall, Renk ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE