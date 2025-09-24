Zürich - Die Swisscom will gewisse Aufgaben in der IT-Entwicklung von der Schweiz nach Rotterdam und Riga verlagern. Das bestätigte die Telekomanbieterin am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Laut einem Bericht von CH Media sollen künftig 1000 bis 1400 Mitarbeitende in den Niederlanden beziehungsweise in Lettland tätig sein. Heute seien es zwischen 600 und 800 Beschäftigte. Diese Zahlen kommentierte die Swisscom nicht. Es lägen derzeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab