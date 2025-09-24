LANXESS strebt eine Wertsteigerung an, indem es seine Ausstiegsoption aus Envalior ausübt und daher bietet seinen 40,9%-Anteil an Advent zum 1,2 Mrd. EUR Basis Preis im Jahr 2026 an (vs. 950 Mio. EUR - mwb-Schätzung), zuzüglich Rückzahlung eines Gesellschafterdarlehens von 200 Mio. EUR. Während ein Aufwärtspotenzial durch ein EBITDA-Übertreffen unwahrscheinlich erscheint, schützt die Deal-Struktur LANXESS vor der Verschuldung von Envalior, garantiert einen endgültigen Monetarisierungspfad und sollte die Nettoverschuldung deutlich unter 1 Mrd. EUR senken, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf ~1,5x reduziert und das EPS laut unserer Schätzung um rund 1,20 EUR je Aktie steigt. Strategisch vereinfacht der Ausstieg das Portfolio, stärkt die Bilanz und unterstützt die Transformation von LANXESS zu einer reinen Spezialchemie-Gruppe. Da wir dies bereits teilweise eingepreist haben, bekräftigen wir unsere KAUF-Empfehlung mit unverändertem Kursziel von 30,00 EUR, mit ~10%+ zusätzlichem Aufwärtspotenzial abhängig von der Umsetzung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/lanxess-ag





© 2025 AlsterResearch