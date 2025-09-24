Die Nordex Group (DE000A0D6554) hat ihren ersten Auftrag für die N175/6.X-Turbinen aus Spanien erhalten. Der unabhängige Stromerzeuger Abei Energy aus Madrid ordert acht Anlagen für den 50-Megawatt-Windpark Avellanosa bei Burgos. Das ist mehr als nur ein weiterer Auftrag - es ist der Startschuss für eine neue Turbinengeneration in einem wichtigen Markt. Premiere mit langfristigem Service-Vertrag Acht N175-Turbinen mit 119 Meter Nabenhöhe werden im Spätsommer 2026 errichtet. Die Inbetriebnahme ist für Anfang 2027 geplant. Besonders erfreulich: Abei Energy entschied sich für den Premium Service ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt