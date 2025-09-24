Lithium Americas (ISIN: CA53680Q2071) sorgt für Schlagzeilen - und für eine Kursexplosion an der Börse. Die Aktie des kanadischen Unternehmens legte nachbörslich um fast 88 Prozent zu, nachdem bekannt wurde, dass die US-Regierung unter Präsident Trump eine Beteiligung von bis zu 10 Prozent anstrebt. Hintergrund ist die Neuverhandlung eines 2,3-Milliarden-Dollar-Kredits des Energieministeriums für das Thacker-Pass-Projekt in Nevada. Dieses Projekt gilt als eine der größten Lithiumquellen Nordamerikas mit einem Gesamtvolumen von rund 3 Milliarden Dollar. Es war bereits gegen Ende von Trumps erster ...Den vollständigen Artikel lesen ...
