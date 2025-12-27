USA sichern Lithium-Lieferketten ab: Chariot, MP Materials und Lithium Americas im Fokus der Rohstoff-Investoren

Anzeige / Werbung

Staatliche Beteiligungen und strategische Rohstoffe

Der internationale Rohstoffmarkt für kritische Minerale erfährt derzeit strukturelle Veränderungen. Berichte zeigen, dass die USA milliardenschwere Maßnahmen ergreifen, um strategisch relevante Lieferketten für Halbleiter, Seltene Erden und Lithium abzusichern. Neben Krediten und technologischen Förderprogrammen beteiligt sich der Staat auch direkt oder indirekt an Unternehmen, die für die Versorgung mit kritischen Mineralien eine Schlüsselrolle spielen. Diese Entwicklung soll Marktverzerrungen ausgleichen, die durch internationale Wettbewerbsstrukturen entstanden sind, etwa durch staatlich gestützte Produktionskapazitäten in China. Lithium gilt in diesem Kontext als zentraler Rohstoff für Batterien, Elektromobilität und Energiespeicherung. Staatliche Maßnahmen haben daher auch Auswirkungen auf Unternehmen und Investoren, die in frühen Projektphasen Kapital bereitstellen oder neue Förderländer erschließen.

International aufgestellter Explorer: Chariot Corporation

Die Chariot Corporation (WKN A3EWMX, ISIN AU0000294498) ist ein australisches Explorations- und Rohstoffunternehmen, das seine Position im globalen Lithiummarkt insbesondere durch Aktivitäten in Nigeria stärkt. Im Rahmen des Joint Ventures C&C Minerals hält Chariot 66,7% der Anteile, während Continental Lithium Limited 33,3% besitzt. Ziel der Vereinbarungen ist es, die rechtlichen und infrastrukturellen Voraussetzungen für die vollständige Übernahme der nigerianischen Lithiumlizenzen zu schaffen. Diese umfassen zehn Lizenzen in den Bundesstaaten Oyo und Kwara mit einer Gesamtfläche von rund 254 km².

Eine ergänzende Vereinbarung verlängert die Frist zur Erfüllung der Übernahmebedingungen bis Mai 2026 und stärkt Exklusivitäts- und Schutzklauseln. Voraussetzung für den Abschluss ist die ordnungsgemäße Übertragung aller Lizenzen an das Joint Venture. Chariot verfolgt einen schrittweisen Entwicklungsansatz, der geologische Kartierungen, Probenahmen und metallurgische Tests umfasst. Darüber hinaus prüft das Unternehmen den Aufbau kleinmaßstäblicher Bergbauaktivitäten, um frühzeitig operative Aktivitäten zu entwickeln.

Wettbewerber und Branchenvergleich

MP Materials (WKN A2QHVL, ISIN US5533681012) ist ein US-amerikanisches Bergbauunternehmen, das die Mountain-Pass-Mine in Kalifornien betreibt. Der Schwerpunkt liegt auf Seltenen Erden, insbesondere Neodym und Praseodym, die für Permanentmagnete in Elektromotoren, Windkraftanlagen und anderen technologischen Anwendungen benötigt werden. Der US-Staat ist über strukturierte Finanzierungsinstrumente beteiligt, um eine heimische Lieferkette für Seltene Erden zu etablieren und von internationalem Wettbewerb unabhängigere Kapazitäten aufzubauen. MP Materials unterscheidet sich damit klar von Chariot: Es ist nicht im Lithiummarkt tätig und operiert in einem etablierten regulatorischen Umfeld mit vorhandener Infrastruktur.

Lithium Americas (WKN A3ERHF, ISIN CA53681J1030) ist ein kanadisches Bergbauunternehmen mit Fokus auf Lithium. Das Unternehmen entwickelt das Thacker Pass-Projekt im Humboldt County im Norden Nevadas, das als eines der größten bekannten Lithiumressourcen weltweit gilt. Laut Unternehmensangaben wird das Projekt von einem Joint Venture betrieben, an dem Lithium Americas 62% und General Motors Holdings LLC 38% halten. Phase 1 der Entwicklung soll eine jährliche Produktionskapazität von 40.000 Tonnen batterietauglichen Lithiumcarbonats erreichen, wobei die mechanische Fertigstellung für Ende 2027 geplant ist. Die Finanzierung umfasst einen Kredit in Höhe von 2,23 Milliarden US-Dollar des US-Energieministeriums sowie strategische Investitionen von General Motors und Orion Resource Partners LP. Zudem wurde bekanntgegeben, dass die Stammaktien von Lithium Americas vor Börsenöffnung am 22. Dezember 2025 in den S&P/TSX Composite Index aufgenommen werden. Dieser Leitindex der kanadischen Börse umfasst die größten und liquidesten Unternehmen, was auf Fortschritte bei der Entwicklung des Thacker Pass-Projekts hindeutet und die Position von Lithium Americas im nordamerikanischen kritischen Mineralienmarkt dokumentiert. Jonathan Evans, President und CEO von Lithium Americas, betonte in diesem Zusammenhang den Fortschritt des Projekts auf dem Weg zur industriellen Lithiumproduktion bis Ende 2027.

Der Markt für Lithium und andere kritische Rohstoffe ist zunehmend von staatlichen Maßnahmen und industriepolitischen Interessen geprägt. Unternehmen wie MP Materials und Lithium Americas stehen beispielhaft für unterschiedliche Ansätze staatlicher Unterstützung und Integration in strategische Lieferketten. Chariot Corporation bewegt sich in diesem Umfeld mit einem frühen Engagement im nigerianischen Lithiumsektor. Der Fokus liegt auf dem Aufbau eines Projektportfolios in einem neuen Fördermarkt und einer schrittweisen operativen Entwicklung, was dem Unternehmen eine eigenständige Position im internationalen Rohstoffsektor verleiht.FormularbeginnFormularende

