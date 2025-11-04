Die US-Regierung investiert in strategische Firmen wie Intel und Lithium Americas. Anleger profitieren. Doch Fondsmanager François Antomarchi warnt vor Intransparenz und politischem Einfluss.Die US-Regierung beteiligt sich zunehmend an börsennotierten Unternehmen, die als strategisch wichtig für die nationale Sicherheit gelten. Investitionen in Konzerne wie Intel, MP Materials, Lithium Americas und Trilogy Metals sollen die Abhängigkeit von China verringern und die Versorgung kritischer Industrien sichern. Doch während die Kurse der betroffenen Aktien deutlich anzogen, warnt Fondsmanager François Antomarchi von DPAM vor neuen Unsicherheiten. Im Unterschied zur Finanzkrise, als Washington …

