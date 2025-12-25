3 Seltene-Erden- und Rohstoffaktien für 2026: Chariot, MP Materials, Standard Lithium

Anzeige / Werbung

Der globale Markt für strategische Rohstoffe wie Seltene Erden und Lithium bleibt von der Nachfrage nach Technologien der Zukunft geprägt. Diese Materialien sind unverzichtbar für Green-Tech-Sektoren wie Elektromobilität, Batterien und Elektronik. Die Förderung und Verteilung dieser Rohstoffe konzentriert sich derzeit geografisch stark, was zu Lieferkettenrisiken und geopolitischen Implikationen führt. Chinesische Produzenten dominieren viele Segmente, was in den USA und anderen Regionen Initiativen zur Diversifizierung ausgelöst hat. In diesem Umfeld stehen börsennotierte Unternehmen, die Rohstoffe erschließen oder verarbeiten, im Fokus vieler Investoren.

Chariot Corporation Ltd. - Lithium-Explorer mit globaler Ausrichtung

Die Chariot Corporation Ltd. (WKN A3EWMX , ISIN AU0000294498) ist ein australisches Rohstoffunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Erkundung und Entwicklung von Lithiumvorkommen liegt.

Im kürzlich vorgelegten Aktivitätenbericht zum Quartalsende 30. September 2025 meldete Chariot den Abschluss einer Vereinbarung zum Erwerb einer 66,667%-Beteiligung an einem bedeutenden Hartgestein-Lithium-Portfolio in Nigeria. Das Portfolio umfasst vier Projekte mit insgesamt etwa 254 Quadratkilometern Fläche und kombiniert Explorationslizenzen mit Kleinbergbau-Lizenzen. Die Transaktion beinhaltet eine Barzahlung von 1,5 Mio. US-$, ergänzt durch die Ausgabe von 42 Mio. Stammaktien, zahlbar bis zum Abschluss Ende 2026. Erste Explorationsarbeiten sind bereits angelaufen, und Bohrprogramme sind für Anfang 2026 vorgesehen.

Parallel dazu stärkte Chariot seine Liquidität durch eine Kapitalerhöhung über 1,6 Mio. AU$ und den Ausbau einer unbesicherten Betriebskapitalfazilität, um die fortlaufenden Projekte zu unterstützen. Chariot verfügt zudem über weitere Lithium- und Rohstoffprojekte, darunter Explorationslizenzen in den USA und Australien. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens zielt auf eine global diversifizierte Rohstoffbasis, die sowohl afrikanische als auch nordamerikanische Potenziale nutzen soll.

MP Materials Corp. - Seltene Erden-Produktion aus den USA

Die MP Materials Corp. (WKN A2QHVL , ISIN US5533681012) ist ein bedeutender Produzent von Seltenen Erden mit eigener Mine in Kalifornien und zählt zu den wenigen nicht-chinesischen Akteuren in diesem Segment. Die Aktie ist unter an der NYSE gelistet. MP Materials liefert zentrale Komponenten für Hightech-Industrien und baut strategische Partnerschaften aus, etwa mit dem US-Verteidigungsministerium und Industrieunternehmen, um Wertschöpfung und Verarbeitung in den USA zu stärken. Analystenstimmen zur MP Materials-Aktie sind geteilt; einige sehen moderate Kaufempfehlungen, andere raten zum Halten, was die unterschiedliche Einschätzung der künftigen Nachfrage und Produktionsentwicklung widerspiegelt.

Standard Lithium Ltd. - Lithiumprojekt im Fokus

Standard Lithium Ltd. (WKN: A2DJQP , ISIN: CA8536061010) ist ein weiterer Rohstofftitel, der nicht im klassischen Bereich der Seltenen Erden, aber im strategischen Rohstoff Lithium operiert. Das Unternehmen arbeitet an der Entwicklung des sogenannten Smackover-Projekts in Arkansas (USA). Ein Joint Venture mit Equinor sieht vor, eine kommerzielle Lithiumproduktion voranzutreiben. Die geplante Produktion von Lithiumkarbonat soll perspektivisch die Nachfrage im Batterie- und Energiemarkt bedienen. Für dieses Projekt liegen Finanzierungszusagen in Milliardenhöhe vor, und die Investitionsentscheidung soll bis Anfang 2026 getroffen werden.

Vergleich der drei Rohstoffunternehmen

MP Materials und Standard Lithium unterscheiden sich im Fokus von Chariot. Während MP Materials aus der Seltene-Erden-Produktion stammt, konzentriert sich Standard Lithium auf Lithium-Produktion und -verarbeitung. Chariot hingegen steht derzeit in der Explorations- und Entwicklungsphase, mit Aktivitäten in Nigeria, den USA und Australien. MP Materials operiert bereits in der Produktion, und Standard Lithium bewegt sich in Richtung kommerzieller Lithiumgewinnung. Die Geschäftsmodelle dieser drei Aktien spiegeln unterschiedliche Phasen innerhalb der Wertschöpfungskette strategischer Rohstoffe wider: Exploration und Diversifikation bei Chariot, Produktion bei MP Materials und Projektentwicklung bei Standard Lithium. Die drei Gesellschaften repräsentieren also unterschiedliche, aber relevante Ansätze in Märkten, die von steigender Rohstoffnachfrage und strategischen Lieferkettenüberlegungen geprägt sind.

Quellen:

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-10/66854756-chariot-corporation-ltd-aktivitaetenbericht-quartalsende-30-september-2025-248.htm

https://carboncredits.com/lithium-prices-surge-amid-strong-demand-forecasts-could-reach-up-to-28000-ton-by-2026-nili/





Disclaimer/Risikohinweis Chariot Resources

Interessenkonflikte: Mit Chariot Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Chariot Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Chariot Corporation können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Chariot Resources einsehen: https://www.chariotcorporation.com/utilities/privacy



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Chariot Corporation vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen?

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post 3 Seltene-Erden- und Rohstoffaktien für 2026: Chariot, MP Materials, Standard Lithium appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA8536061010,US5533681012,AU0000294498