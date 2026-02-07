Lithium +35% im Januar: Trump blickt auf Südamerika, Chariot Resources profitiert

Anzeige / Werbung

Der Lithiumpreis hat zu Beginn 2026 weiter spürbar angezogen - genauer gesagt um +35% im Januar und überflügelt damit deutlich Gold und Silber. Auslöser sind die hohe Nachfrage sowie ein politischer Impuls. Denn seit Donald Trump wieder im Weißen Haus ist, rücken strategische Rohstoffe erneut ins Zentrum der US-Außen- und Wirtschaftspolitik. Besonders Lithium steht im Fokus - nicht nur wegen der Elektromobilität, sondern wegen seiner geopolitischen Bedeutung.

Lithium wird geopolitisch neu bewertet

Lithium gilt inzwischen als sicherheitsrelevanter Rohstoff, denn Batterien sind ein zentraler Baustein moderner Volkswirtschaften, von Elektrofahrzeugen bis hin zu Stromspeichern. Entsprechend sensibel reagiert der Markt auf politische Signale. Die US-Regierung setzt wieder stärker auf Rohstoffsicherung als strategisches Ziel. Das verändert die Erwartungen entlang der gesamten Lieferkette.

Investoren bewerten Lithiumprojekte zunehmend unter geopolitischen Gesichtspunkten. Es geht nicht mehr nur um Förderkosten oder Erzgehalte, sondern um Kontrolle, Zugang und politische Verlässlichkeit. Diese Neubewertung trägt zur aktuellen Preisrally bei.

Trumps Fokus auf das Lithium-Dreieck

Eine zentrale Rolle spielt dabei Südamerika. Präsident Trump hat mehrfach deutlich gemacht, dass die USA ihren Einfluss auf das sogenannte Lithium-Dreieck - Argentinien, Bolivien und Chile - ausweiten wollen. In dieser Region liegen große Teile der weltweit bekannten Lithiumreserven. Ziel ist weniger Abschottung als Zugriff: Washington will verhindern, dass China seinen Einfluss weiter ausbaut.

Diese Strategie hat globale Folgen. Wenn Staaten beginnen, sich Rohstoffe politisch zu sichern, sinkt das frei verfügbare Angebot am Weltmarkt. Der Wettbewerb um langfristige Lieferverträge nimmt zu. Das wirkt preisstützend - auch für Projekte außerhalb Südamerikas.

Ein enger werdender Markt

Die stärkere Politisierung des Lithiumhandels verändert das Marktgefüge. Förderländer gewinnen an Verhandlungsmacht, während Abnehmer versuchen, sich frühzeitig den Zugriff zu sichern. Gleichzeitig geraten Regionen mit hoher politischer Unsicherheit stärker in den Fokus staatlicher Einflussnahme.

In diesem Umfeld steigt der strategische Wert alternativer Förderregionen. Projekte in politisch stabilen Ländern oder in Staaten, die nicht Teil der südamerikanischen Machtbalance sind, werden für Investoren und Industrie attraktiver. Genau hier setzt Chariot Resources an.

Chariot Resources mit dualer Ausrichtung

Chariot Resources verfolgt eine zweigleisige Lithium-Strategie. Das Unternehmen baut Projekte in Nigeria und in den USA auf. Diese Kombination verbindet Zugang zu bislang wenig erschlossenen Ressourcen mit Nähe zu einem der wichtigsten westlichen Absatzmärkte.

Während viele Marktteilnehmer stark auf Südamerika fokussiert sind, setzt Chariot bewusst auf Diversifikation. Das reduziert geopolitische Abhängigkeiten und passt zu den aktuellen Bestrebungen westlicher Industrienationen, Lieferketten breiter aufzustellen.

Nigeria als alternative Quelle

Afrika spielt im globalen Lithiumdiskurs bisher eine untergeordnete Rolle. Doch das ändert sich. Nigeria rückt zunehmend als potenzieller Förderstandort in den Blick. Das Land verfügt über geologisch interessante Vorkommen und verfolgt eine rohstofffreundliche Politik, um ausländische Investitionen anzuziehen.

Chariot ist hier früh positioniert. Das verschafft dem Unternehmen Zugang zu einem Markt, der noch nicht von großen internationalen Konzernen dominiert wird. In einem Umfeld, in dem Südamerika politisch umkämpfter wird, gewinnt dieser Standort an relativer Attraktivität.

Die USA als strategischer Ankerpunkt

Parallel dazu gewinnt das US-Engagement von Chariot an Bedeutung. Unter Präsident Trump wird der Ausbau heimischer und verbündeter Rohstoffprojekte wieder stärker politisch flankiert. Kurze Lieferketten und regulatorische Planbarkeit werden zu strategischen Argumenten.

Projekte in den USA profitieren von dieser Entwicklung. Sie stehen nicht nur im Wettbewerb um Rendite, sondern werden auch als Teil einer industriepolitischen Gesamtstrategie betrachtet. Für Unternehmen wie Chariot verändert das die Wahrnehmung am Markt.

Gewinner der neuen Ordnung

Trumps Fokus auf das Lithium-Dreieck verschärft den globalen Wettbewerb um Ressourcen. Das treibt die Preise und erhöht den strategischen Wert alternativer Förderregionen. Afrika und Nordamerika rücken stärker in den Mittelpunkt.

Chariot Resources steht mit seiner dualen Strategie genau an dieser Schnittstelle. Das Unternehmen kombiniert frühe Positionierung in Nigeria mit Präsenz in den USA. In einem zunehmend geopolitisch geprägten Lithium-Markt ist diese Aufstellung ein struktureller Vorteil - getragen von politischen Entwicklungen, nicht von kurzfristigen Spekulationen.

Quellen:

https://tradingeconomics.com/commodity/lithium

https://web.de/magazine/politik/wirft-trump-auge-lithium-dreieck-suedamerika-41839330

__________



Lassen Sie sich in den Verteiler für Chariot Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Chariot Resources" oder "Nebenwerte".



Chariot Resources

ISIN: AU0000294498?

WKN: A3EWMX

https://www.Chariot Corporation.com/?



Disclaimer/Risikohinweis Chariot Corporation?

Interessenkonflikte: Mit Chariot Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Chariot Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Chariot Resources können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Chariot Resources einsehen: https://www.chariotcorporation.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Chariot Corporation vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen?

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Lithium +35% im Januar: Trump blickt auf Südamerika, Chariot Resources profitiert appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000294498