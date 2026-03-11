Lithium-Power für Tesla & Co.: Chariot Resources schmiedet Allianz mit Branchenriesen

Anzeige / Werbung

Der globale Übergang zur Elektromobilität und die Speicherung regenerativer Energien haben einen beispiellosen Wettlauf um kritische Rohstoffe ausgelöst. Im Zentrum dieses Interesses steht Lithium. Während die Industrie massiv in Batteriefabriken investiert, droht auf der Rohstoffseite ein strukturelles Defizit, das die gesamte Energiewende ausbremsen könnte. In diesem Kontext markiert die neue Partnerschaft zwischen?Chariot Resources Ltd.(WKN:?A3E4YQ) und dem chinesischen Branchenriesen Greatpower?(WKN:?A2H5X1) eine entscheidende Weichenstellung.

Die drohende Versorgungsfalle

Die Zahlen der?Internationalen Energieagentur (IEA)?sind eindeutig: Um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen, muss die Lithiumförderung um ein Vielfaches gesteigert werden. Experten von?Benchmark Mineral Intelligence?warnen davor, dass die Nachfrage das Angebot bereits in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts dauerhaft übersteigen könnte.

Das Problem ist die "Zeit-Asymmetrie" der Wertschöpfungskette: Eine Gigafactory für Batteriezellen ist in rund 24 Monaten betriebsbereit, während die Erschließung einer neuen Lithium-Mine im Schnitt 10 bis 15 Jahre in Anspruch nimmt. Unternehmen, die heute keine gesicherten Zugriffe auf Vorkommen haben, könnten in wenigen Jahren vor leergekauften Märkten stehen.

Nigeria als strategischer Hoffnungsträger

Vor diesem Hintergrund rückt Afrika, und speziell Nigeria, in den Fokus. Während Australien und Chile den Markt dominieren, bietet Nigeria geologisch hochinteressante Hartgestein-Lithium-Lagerstätten (Spodumen), die bisher kaum industriell erschlossen sind.Chariot Resources?hält hier ein bedeutendes Projektportfolio. Die Herausforderung in Nigeria ist jedoch weniger das Vorkommen an sich, sondern die Infrastruktur und die technische Aufbereitung.

Hier setzt die Kooperation mit?Greatpower?an. Der Einstieg des Konzerns (Initialinvestition von 1,425 Mio. AUD) ist weit mehr als eine Finanzspritze. Er ist die technologische Brücke, um nigerianisches Lithium marktfähig zu machen. Greatpower plant den Aufbau massiver Raffineriekapazitäten für 100.000 Tonnen Lithiumcarbonat pro Jahr - ein Volumen, das nur durch eine aggressive Akquisitionsstrategie im Upstream-Bereich (Minen) gefüllt werden kann.

Die vertikale Integration: Von der Mine bis zur Zelle

Ein Schlüsselaspekt dieses Deals ist die Verflechtung mit der globalen Elite der Batterieproduktion.LG Energy Solution?(WKN:?A3D079), einer der weltweit führenden Hersteller von Batteriezellen für Marken wie Tesla, VW und Audi, hält eine strategische Beteiligung von 4,02% an Greatpower.

Damit schließt sich der Kreis der Wertschöpfungskette:

Chariot Resources?liefert das Rohmaterial aus Nigeria.

Greatpower?übernimmt die Raffinierung und chemische Aufbereitung.

LG Energy Solution?verarbeitet die Materialien zu High-End-Batteriezellen.

Diese Form der vertikalen Integration ist die Antwort der Industrie auf die Preisvolatilität und Versorgungsunsicherheit. Für Chariot bedeutet dies den direkten Anschluss an einen "Endabnehmer-Kanal", der durch LG Energy Solution faktisch eine unbegrenzte Nachfrage garantiert.

Technologische Synergien und Nachhaltigkeit

Die Vereinbarung zwischen Chariot und Greatpower sieht zudem vor, moderne Technologien in den Bergbau zu integrieren. Diskutiert wird der Einsatz von elektrischen Bergbauflotten und Solar-Speicher-Lösungen vor Ort. Dies ist kein Selbstzweck: Zellhersteller wie LG stehen unter Druck, den CO2-Fußabdruck ihrer Batterien über den gesamten Lebenszyklus zu senken. Ein "grüner" Bergbau in Nigeria, unterstützt durch die Expertise von Greatpower, erhöht den Marktwert des geförderten Lithiums erheblich.

Fazit für den Markt

Die Kooperation zeigt, dass die Sicherung von Lithium-Projekten in Grenzmärkten wie Nigeria zur Priorität für etablierte Player geworden ist. Während Chariot das geologische Potenzial einbringt, liefert Greatpower das Kapital und die notwendige Verbindung zum Weltmarktführer LG Energy Solution.

-

Quellen:

https://www.chariotcorporation.com/announcements/7380379

https://iea.blob.core.windows.net/assets/afc35261-41b2-47d4-86d6-d5d77fc259be/CriticalMineralsMarketReview2023.pdf

https://www.reuters.com/technology/lg-energy-solution-takes-stake-chinese-battery-materials-firm-greatpower-2021-09-17/





Disclaimer/Risikohinweis Chariot Resources

Interessenkonflikte: Mit Chariot Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Chariot Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Chariot Corporation können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Chariot Resources einsehen: https://www.chariotcorporation.com/utilities/privacy



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Chariot Corporation vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen?

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Lithium-Power für Tesla & Co.: Chariot Resources schmiedet Allianz mit Branchenriesen appeared first on Small- and MicroCap Equity.