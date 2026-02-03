Chariot treibt duale Lithium-Strategie in Nigeria und den USA voran

Anzeige / Werbung

Starke Analyseergebnisse und Entwicklungsvereinbarungen untermauern den Wachstumspfad auf zwei Kontinenten.

Hochgradige Lithiumentdeckungen stützen die Exploration in Nigeria

Chariot Resources Limited (ISIN: AU0000294498) hat bedeutende Fortschritte in seiner Expansionsstrategie erzielt und sowohl hochgradige Lithium-Analyseergebnisse aus den künftig zu erwerbenden Vermögenswerten in Nigeria als auch Fortschritte bei den US-Projekten und auf Unternehmensebene gemeldet. In seinem Tätigkeitsbericht für das Dezemberquartal bestätigte Chariot das Vorkommen lithiumreicher Pegmatite an den Standorten Fonlo und Iganna in Nigeria, wobei Analyseergebnisse Lithiumoxid-Gehalte von bis zu 5,96% Li2O auswiesen.

Die in den Proben identifizierten Lithiumminerale werden überwiegend von Spodumen und Lepidolith dominiert; in einigen Fällen wurden zudem Tantal und Cäsium festgestellt. Diese Ergebnisse wurden durch Geländebeobachtungen nahezu vertikaler Pegmatitgänge in Fonlo sowie flach einfallender Sills in Iganna untermauert - beides im Einklang mit historischen, handwerklichen Lithiumabbautätigkeiten.

Kleinskaliger Abbau und systematische Exploration parallel geplant

Das Unternehmen verfolgt für die nigerianischen Vermögenswerte eine zweigleisige Strategie: einen frühphasigen kleinskaligen Abbau sowie eine großflächige Exploration. Eine verbindliche Vereinbarung mit den Joint-Venture-Partnern Continental Lithium Limited und C&C Minerals Limited formalisiert die Pläne zur Aufnahme kleinskaliger Bergbauaktivitäten, vorbehaltlich des Abschlusses der Akquisition und der erforderlichen lokalen Genehmigungen.

"Chariot und Continental Lithium Limited planen, bestehende handwerkliche Abbauaktivitäten auszubauen und mechanisierte Ausrüstung einzusetzen, um frühzeitig Erlöse aus dem Verkauf von Lithiumerz bzw. -konzentrat zu erzielen", teilte das Unternehmen mit. Ein dreiphasiges De-Risking-Programm wird sich auf Ressourcendefinition, metallurgische Tests und Verarbeitungsoptionen konzentrieren.

Parallel dazu wird ein systematisches Explorationsprogramm vorbereitet, wobei die ersten Bohrungen kurz nach Abschluss der Akquisition beginnen sollen.

Strategische Abnahme-MOUs stärken Finanzierungsspielraum

Nach dem Berichtszeitraum schloss Chariot zwei unverbindliche Absichtserklärungen mit chinesischen Akteuren der Lithium-Lieferkette ab. Diese Vereinbarungen zielen auf potenzielle Abnahmeverträge sowohl für direkt verschiffbares Erz als auch für Spodumenkonzentrat sowie auf Kreditlinien und Vorauszahlungsfinanzierungen ab. Darüber hinaus sollen Möglichkeiten für Verarbeitungsinfrastruktur in Nigeria geprüft werden.

Der Abschluss der nigerianischen Akquisition steht weiterhin unter mehreren Bedingungen, darunter Lizenzübertragungen und behördliche Genehmigungen. Eine im November 2025 unterzeichnete Änderungsvereinbarung verlängerte die Frist jedoch bis Mai 2026 und verbesserte damit Exklusivität und Finanzierungssicherheit der Transaktion.

US-Vermögenswerte: Bohrbereite Ziele in Nevada

Auf der anderen Seite des Atlantiks hat Chariot seinen Explorationsfokus in den USA weiter geschärft. Im Berichtsquartal wurden 32 vorrangige Bohrziele im Resurgent-Projekt innerhalb der McDermitt-Caldera definiert - einer Region in unmittelbarer Nähe zu den Lithiumentwicklungen Thacker Pass und McDermitt.

Der vorgeschlagene Bohrplan, dargestellt auf Seite 10 des Berichts, zeigt ein Phase-1-Programm, das darauf ausgelegt ist, die Oberflächenbelastung zu minimieren und gleichzeitig das Potenzial für lithiumhaltige Tonsteinlagerstätten zu testen. Die Ziele basieren auf früheren Oberflächenproben und stellen den nächsten Schritt zur Wertsteigerung von Chariots US-Portfolio dar.

Unternehmensdynamik durch OTCQB-Notierung gestärkt

Im November 2025 schloss Chariot erfolgreich eine Zweitnotierung am OTCQB-Markt in den USA unter dem Kürzel "CHRTF" ab. Dabei wurden keine neuen Aktien ausgegeben und die Kapitalstruktur blieb unverändert. Ziel dieses Schrittes ist es, den Zugang für US-amerikanische institutionelle und private Investoren zu erweitern, während die Primärnotierung an der ASX erhalten bleibt.

Finanzlage und Finanzierungsausblick

Zum 31. Dezember 2025 verfügte Chariot über Barmittel in Höhe von 0,77 Mio. A$ sowie über Verbindlichkeiten von 2,6 Mio. A$. Im Quartal wurden 0,16 Mio. A$ für Exploration und 0,31 Mio. A$ für den Erwerb von Konzessionen aufgewendet. Der Vorstand räumte eine begrenzte Finanzierungslaufzeit ein, zeigte sich jedoch zuversichtlich, frisches Kapital einwerben und nicht-verwässernde Finanzierungsoptionen verfolgen zu können.

"Das Unternehmen geht davon aus, seine Geschäftstätigkeit fortsetzen und seine Unternehmensziele auf Basis von Kapitalmaßnahmen, Kostenmanagement und Asset-Optimierung erreichen zu können", erklärte Chariot.

Ausblick

Angesichts einer langfristig robusten Lithium-Nachfrage ist Chariots kontinentübergreifende Strategie gut auf Wachstum ausgerichtet. Von oberflächennahen Spodumenvorkommen in Nigeria bis zu Tonstein-Lithiumprojekten in Nevada baut das Unternehmen eine diversifizierte Plattform auf, gestützt durch Explorationserfolge, strategische Partnerschaften und eine wachsende Investorenbasis.

Chariot Resources

ISIN: AU0000294498

WKN: A3EWMX

https://www.Chariot Corporation.com/



