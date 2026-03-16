Lithiumfinanzierung: Chariot sammelt 2,15 Millionen Dollar für Nigeria-Strategie ein

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Der australische Explorationswert Chariot Resources (ISIN: AU0000294498) hat frisches Kapital aufgenommen, um seine Lithiumprojekte weiterzuentwickeln. Das Unternehmen sicherte sich im Rahmen einer Privatplatzierung Zusagen über 2,15 Millionen australische Dollar. Die Mittel sollen vor allem den geplanten Einstieg in ein umfangreiches Lithiumportfolio in Nigeria sowie weitere Explorationsaktivitäten finanzieren.

Lithium bleibt ein strategischer Rohstoff

Lithium gehört weiterhin zu den wichtigsten Rohstoffen für die globale Energiewende. Die Nachfrage wird vor allem durch die Batterieproduktion für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme getrieben. Zwar erlebte der Lithiumpreis in den vergangenen Jahren eine hohe Volatilität, doch langfristig rechnen viele Marktbeobachter mit einem strukturellen Nachfragewachstum.

Auch zuletzt zeigt sich der Markt stabil. Der Preis für batteriefähiges Lithiumcarbonat liegt laut Daten von Shanghai Metals Market aktuell bei rund 20.392 US-Dollar je Tonne. Damit liegt er etwa 112 Prozent über dem Niveau des Vorjahres.

Vor diesem Hintergrund versuchen viele Explorationsgesellschaften, sich Zugang zu neuen Lithiumprojekten zu sichern - insbesondere in Regionen, die bislang weniger im Fokus internationaler Investoren standen.

Privatplatzierung mit institutioneller Beteiligung

Chariot Resources hat nun eine Kapitalmaßnahme durchgeführt, um seine Projektpipeline weiter auszubauen. Das Unternehmen erhielt verbindliche Zusagen für eine Platzierung über insgesamt 2,15 Millionen australische Dollar. Die Finanzierung erfolgt durch die Ausgabe von 21,5 Millionen neuen Aktien zu einem Preis von 0,10 australischen Dollar je Anteilsschein.

Die Platzierung richtete sich laut Unternehmensangaben vor allem an institutionelle und professionelle Investoren sowie bestehende Aktionäre. Auch langfristig orientierte Lithiuminvestoren beteiligten sich an der Finanzierung. Als Lead Manager fungierte das australische Finanzhaus GBA Capital.

Zusätzlich zu den neuen Aktien erhalten Investoren sogenannte "attachende" Optionen: Für jeweils zwei gezeichnete Aktien wird eine Option ausgegeben. Jede Option berechtigt zum Erwerb einer weiteren Aktie zu einem Ausübungspreis von ebenfalls 0,10 australischen Dollar und läuft bis Dezember 2028. Die Ausgabe der Optionen steht noch unter dem Vorbehalt einer Zustimmung der Aktionäre auf einer kommenden Hauptversammlung.

Auch ein Mitglied des Board of Directors beteiligt sich an der Kapitalmaßnahme: Non-Executive Director Brendan Borg plant den Erwerb von 500.000 Aktien sowie 250.000 Optionen, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre.

Fokus auf Lithiumprojekte in Nigeria

Ein wesentlicher Teil der frischen Mittel soll in den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an einem Lithiumportfolio in Nigeria fließen. Konkret plant Chariot den Erwerb eines Anteils von 66,7 Prozent an mehreren Hard-Rock-Lithiumprojekten von Continental Lithium Limited.

Das Portfolio umfasst mehrere Projektcluster in den nigerianischen Bundesstaaten Oyo und Kwara. Insgesamt decken die Lizenzen eine Fläche von rund 254 Quadratkilometern ab und bestehen aus acht Explorationslizenzen sowie zwei kleineren Bergbaulizenzen.

Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich um eines der größeren Lithiumexplorationsportfolios im Land. Einige der Gebiete weisen bereits eine Geschichte artisanal betriebener Lithiumförderung auf, was auf potenzielle Vorkommen hinweisen könnte.

Für Chariot ist der Markteintritt in Nigeria ein zentraler Bestandteil der strategischen Ausrichtung. Erst kürzlich bestätigte die nigerianische Regierung die Übertragung von sechs Lithiumlizenzen auf das Projektportfolio - ein wichtiger regulatorischer Schritt für die weitere Entwicklung der Projekte.

Exploration als nächster Schritt

Neben dem geplanten Erwerb der Beteiligung sollen die Platzierungserlöse auch in erste Explorationsprogramme vor Ort fließen. Geplant sind zunächst geologische Kartierungen, Grabungen sowie Bohrprogramme, um die Lithiumvorkommen genauer zu untersuchen.

Das Unternehmen rechnet im Laufe des Jahres 2026 mit einer Reihe von Projektupdates. Insbesondere erste Explorationsergebnisse könnten entscheidend dafür sein, ob sich die Projekte wirtschaftlich entwickeln lassen.

Darüber hinaus sollen Teile der Finanzierung in den Erhalt von Lizenzrechten, Landhaltungsgebühren sowie allgemeine Verwaltungskosten fließen.

Breiteres Lithiumportfolio

Neben den geplanten Aktivitäten in Nigeria verfügt Chariot über weitere Lithiumprojekte, vor allem in den Vereinigten Staaten. Zu den wichtigsten Projekten zählen das Black Mountain Projekt in Wyoming, das als Hard-Rock-Lithiumvorkommen gilt, sowie das Resurgent Projekt in Nevada und Oregon mit potenziellen Claystone-Lithiumvorkommen.

Erste geologische Untersuchungen deuten laut Unternehmen auf Lithiummineralisierung an der Oberfläche hin. Neben diesen Kernprojekten hält Chariot auch Beteiligungen an weiteren Explorationsprojekten in den USA.

Damit positioniert sich das Unternehmen in mehreren Regionen mit potenziellen Lithiumvorkommen. Allerdings befinden sich die Projekte überwiegend noch in einem frühen Explorationsstadium, sodass der wirtschaftliche Wert der Lagerstätten erst durch weitere Arbeiten bestätigt werden muss.

Chancen und Risiken für Investoren

Die Kapitalaufnahme verschafft Chariot zunächst die finanziellen Mittel, um seine Explorationsstrategie weiter voranzutreiben. Besonders der geplante Einstieg in das nigerianische Lithiumportfolio könnte dem Unternehmen Zugang zu einer bislang weniger entwickelten Rohstoffregion verschaffen.

Gleichzeitig bleibt das Projekt mit typischen Risiken von Explorationsgesellschaften verbunden. Dazu zählen geologische Unsicherheiten, regulatorische Faktoren sowie die Finanzierung weiterer Projektphasen.

Für Investoren dürfte daher entscheidend sein, ob Chariot in den kommenden Quartalen konkrete Explorationsergebnisse liefern kann. Sollten sich wirtschaftlich relevante Lithiumvorkommen bestätigen, könnte dies die Grundlage für eine weitere Projektentwicklung schaffen. Bleiben entsprechende Ergebnisse aus, könnte zusätzlicher Kapitalbedarf entstehen.

Vor diesem Hintergrund bleibt Chariot ein klassischer Explorationswert im Lithiumsektor - mit potenziellen Chancen aus neuen Projekten, aber auch den üblichen Risiken einer frühen Rohstoffentwicklung.

Quellen:

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03068604-6A1316482&v=undefined

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Chariot Resources

ISIN: AU0000294498?

WKN: A3EWMX

https://www.Chariot Corporation.com/?



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