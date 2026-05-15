Chariot stärkt Lithium-Position in Nigeria - Erweiterung des Projektportfolios und Fokus auf langfristige Bergbaurechte

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Chariot Resources Ltd (WKN: A3EWMX | ISIN: AU0000294498) hat einen weiteren Schritt beim Ausbau seines Lithiumportfolios in Nigeria vollzogen. Das Unternehmen hat mit Continental Lithium Limited eine dritte Änderungsvereinbarung zur bereits bestehenden Verkaufsvereinbarung abgeschlossen. Damit wird das Akquisitionsgebiet erweitert und zugleich regulatorisch neu aufgestellt. Kernpunkt ist die Aufnahme der Lizenz SSML 042553 in das Transaktionspaket - ohne zusätzliche Kaufkosten.

Die neue Lizenz liegt im Fonlo-Projektgebiet innerhalb der ursprünglich kommunizierten Grenzen von EL 35506. Besonders relevant: Das Gebiet umfasst den zentralen Bereich der bisherigen geologischen Arbeiten von Chariot. Dort hatte das Unternehmen bereits mehrfach über spodumenhaltige Pegmatite und Feldproben berichtet.

Gleichzeitig soll die regulatorische Struktur des Portfolios gestärkt werden. Continental hat zugesagt, mehrere bestehende Small-Scale-Mining-Lizenzen vor der Übertragung in vollwertige Bergbaulizenzen umzuwandeln. Betroffen sind SSML 042553 sowie die beiden Saki-Lizenzen SSML 036039 und SSML 036058. Dadurch soll C&C Minerals künftig über langfristigere und umfangreichere Abbaurechte verfügen.

Die Akquisition wird über das Joint Venture C&C Minerals abgewickelt, an dem Chariot rund 66,7% hält. Nach Abschluss soll das Portfolio aus insgesamt elf Mineraltiteln bestehen und eine Fläche von rund 257 Quadratkilometern in den Bundesstaaten Kwara und Oyo umfassen.

Ausbau des Fonlo-Gebiets bringt geologische Schwerpunkte unter ein Dach

Mit der am 14. Mai 2026 unterzeichneten dritten Änderungsvereinbarung passen Chariot und Continental die ursprüngliche Transaktionsstruktur gezielt an. Die neu aufgenommene Lizenz SSML 042553 wird Teil des Erwerbspakets und soll ohne zusätzliche Gegenleistung eingebracht werden.

Darüber hinaus wurde vereinbart, dass alle betroffenen Small-Scale-Mining-Lizenzen zunächst in Mining Leases umgewandelt werden. Hintergrund ist eine aktuelle nigerianische Regulierungspraxis, nach der Small-Scale-Mining-Lizenzen bevorzugt von nigerianisch kontrollierten Gesellschaften gehalten werden sollen. Die zuvor bereits an C&C Minerals übertragenen Saki-Lizenzen verloren dadurch ihre Wirksamkeit. Die neue Struktur soll dieses regulatorische Risiko entschärfen.

Zudem wurde die Frist zur Erfüllung der Bedingungen aus dem Kaufvertrag vom 5. August 2026 auf den 5. Mai 2027 verlängert. Damit erhalten die Parteien zusätzliche Zeit für die behördlichen Umwandlungsprozesse und die finalen Übertragungen.

Auch die Kostenobergrenze für regulatorische Gebühren und Lizenztransfers wurde angepasst. Statt bisher 425.000 US-Dollar liegt die Obergrenze nun bei 925.000 US-Dollar. Ausschlaggebend sind insbesondere die zusätzlichen Kosten für die Umwandlung der drei SSML-Lizenzen sowie die Integration von SSML 042553.

Im Rahmen weiterer Prüfungen hatten Chariot und Continental festgestellt, dass sich SSML 042553 innerhalb des breiteren Fonlo-Projektgebiets befindet und ursprünglich Teil der Transaktion hätte sein sollen. Die Lizenz deckt genau jenen Bereich ab, in dem Chariot bereits frühere Explorationsarbeiten durchgeführt hatte.

Bergbaulizenzen sollen langfristige Sicherheit schaffen

Die Umwandlung der Small-Scale-Mining-Lizenzen in Mining Leases gilt als zentraler Schritt für die langfristige Entwicklung des Projekts. Während Small-Scale-Lizenzen in Nigeria zunächst nur für fünf Jahre gelten, können Mining Leases für bis zu 25 Jahre vergeben und verlängert werden. Zusätzlich eröffnen sie umfangreichere kommerzielle Abbaurechte.

Die Umwandlung erfolgt zunächst im Namen von Continental. Erst danach sollen die neuen Mining Leases an C&C Minerals übertragen werden. Nach Angaben des Unternehmens laufen die Arbeiten gemeinsam mit lokalen Beratern und Behörden.

Die Vergabe der Bergbaulizenzen liegt im Ermessen des nigerianischen Mining Cadastre Office. Voraussetzung sind unter anderem technische und finanzielle Nachweise sowie die Bestätigung wirtschaftlich relevanter Rohstoffvorkommen. Chariot erklärte, derzeit keine Hinweise auf Hindernisse im Genehmigungsprozess zu sehen. Gleichzeitig weist das Unternehmen darauf hin, dass Verzögerungen oder Ablehnungen einzelner Umwandlungen grundsätzlich möglich bleiben.

Mit Abschluss der Transaktion soll C&C Minerals künftig elf Mineraltitel halten. Dazu zählen Explorationslizenzen in Fonlo, Gbugbu, Iganna und Saki sowie drei neue Mining Leases nach erfolgter Umwandlung der bisherigen SSML-Lizenzen.

Zu den nächsten Schritten zählen nun insbesondere die Umwandlung und Übertragung der drei Bergbaulizenzen, die Finalisierung weiterer Lizenztransfers in Iganna und Saki sowie die erneute Zustimmung der Chariot-Aktionäre zur Ausgabe von 24 Millionen Gegenleistungsaktien an Continental auf der Hauptversammlung am 29. Mai 2026.

Nächste Phase der Nigeria-Strategie nimmt Form an

Mit der aktuellen Anpassung der Transaktionsstruktur verdichtet Chariot sein Nigeria-Portfolio strategisch weiter. Besonders die Einbindung des zentralen Fonlo-Gebiets stärkt die geologische Konsistenz des Projekts. Gleichzeitig adressiert das Unternehmen regulatorische Anforderungen frühzeitig und arbeitet an einer langfristig stabilen Lizenzstruktur.

Die Kombination aus Explorationslizenzen und künftig langfristigen Mining Leases könnte die operative Basis des Projekts deutlich festigen. Für Investoren rückt damit zunehmend die Frage in den Fokus, wie schnell die regulatorischen Prozesse abgeschlossen und die nächsten Entwicklungsstufen eingeleitet werden können.

Chariot kündigte an, die Aktionäre weiterhin über wesentliche Fortschritte bei den Umwandlungen und Lizenzübertragungen zu informieren.

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Quellen:

https://www.chariotcorporation.com/announcements/7539218





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