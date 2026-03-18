Öl-Explosion und Rohstoff-Run: Wie Anleger mit BP und Chariot Resources von der neuen Ära der Verknappung profitieren können

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In einer Welt, die sich technologisch rasant weiterentwickelt, stoßen wir auf ein Paradoxon: Während die digitale Innovation grenzenlos scheint, sind die physischen Grundlagen unseres Wohlstands streng limitiert. Die globale Ressourcenknappheit ist dabei kein vorübergehendes Phänomen, sondern ein struktureller Megatrend, der durch den Iran-Krieg?massiv verschärft wird. Die gezielten Luftangriffe der USA und Israels sowie die iranischen Vergeltungsschläge auf die regionale Energieinfrastruktur wirken wie ein Brandbeschleuniger auf die Märkte. Was für die Industrie ein Risiko darstellt, eröffnet für weitsichtige Investoren ein historisches Zeitfenster, in dem physische Güter wieder zur härtesten Währung der Welt werden könnten.

Geopolitische Eskalation als extremer Preistreiber für Öl?

Die aktuelle militärische Lage im Nahen Osten verdeutlicht, wie verwundbar die globale Energieversorgung ist, wenn die Straße von Hormus blockiert wird. Da etwa ein Fünftel der weltweiten Öl- und Gasversorgung durch diesen Konflikt gefährdet ist, schossen die Rohölpreise bereits auf über 115 US-Dollar pro Barrel hoch. In diesem hochvolatilen Umfeld bleibt der britische Energieriese?BP?(WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591) ein zentraler Akteur, da das Unternehmen als einer der wenigen Profiteure an der Londoner Börse steigende Kurse verzeichnet, während der Gesamtmarkt unter Inflationssorgen leidet. Für Anleger bietet diese kriegsbedingte Verknappung eine Chance, da die hohen Risikoprämien und die eingeschränkte Förderung die Margen etablierter Produzenten massiv nach oben treiben.

Lithium als kriegswichtige Ressource der Verteidigungsindustrie?

Während Öl die Logistik am Laufen hält, hat sich Lithium längst zum sicherheitskritischen Rohstoff für die moderne Rüstungsindustrie gewandelt. In Zeiten wie diesen steigt der Bedarf sprunghaft an, da fortschrittliche Waffensysteme, intelligente Drohnenschwärme und mobile Kommunikationseinheiten auf hocheffiziente Batterietechnologien angewiesen sind. Das Explorationsunternehmen?Chariot Resources?(WKN: A409T9 / ISIN: CA16111C1014) adressiert genau diese strategische Lücke durch die Erschließung neuer Vorkommen außerhalb der akuten Konfliktzonen in den USA und Nigeria. Da die militärische Schlagkraft und nationale Sicherheit heute direkt an der Verfügbarkeit von Lithium hängen, können Projekte, die eine unabhängige Versorgung ermöglichen, künftig weiter an Bedeutung gewinnen.

Realität der Sachwerte im Portfolio

Die aktuelle Marktlage zeigt deutlich, dass geopolitische Krisen die Bedeutung physischer Ressourcen radikal aufwerten. Während Aktien aus dem Technologiesektor unter der Unsicherheit leiden, rücken Unternehmen in den Fokus, die den Zugang zu Energie und kritischen Industriemetallen kontrollieren. Letztlich entscheidet in einem Umfeld von Krieg und Verknappung nicht mehr nur die bloße Verfügbarkeit von Kapital, sondern die physische Kontrolle über jene Rohstoffe, die sowohl die zivile Wirtschaft als auch die nationale Verteidigung stützen. Anleger stehen somit vor der Herausforderung, ihre Depots widerstandsfähiger gegenüber globalen Schocks aufzustellen und Sachwerte als strategische Komponente neu zu bewerten.

Quellen:

https://www.aljazeera.com/news/2026/3/8/iran-war-threatens-prolonged-impact-on-energy-markets-as-oil-prices-rise#:~:text=war%20on%20Iran-,Iran%20war%20threatens%20prolonged%20impact%20on%20energy%20markets%20as%20oil,and%20unfavourable%20to%20foreign%20entanglements

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Kostenlose Tickets & spannende Small- und MidCaps auf der INVEST 2026 in Stuttgart

Am 17. und 18. April sind wir auf der INVEST in Stuttgart vertreten - und präsentieren dort 15 spannende Unternehmen aus Österreich und Australien aus so unterschiedlichen Branchen wie Seltene Erden, Bauwesen, Luftfahrt, Technologie, Finanzen und Kommunikation auf unserem Gemeinschaftsstand. Bei den vorgestellten Gesellschaften handelt es sich überwiegend um Small- und MidCaps mit attraktiven Wachstumsstrategien und interessanten Investmentstorys. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Unternehmensvertreter persönlich kennenzulernen, Ihre Fragen direkt zu stellen und sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne zu informieren.

Darüber hinaus erwartet Sie an unserem Stand:

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Als besonderes Extra stellen wir Ihnen gerne kostenfreie Eintrittskarten zur INVEST zur Verfügung. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Nachricht - wir senden Ihnen Ihr Gratisticket gerne zu. Wir würden uns sehr freuen, Sie auf unserem Gemeinschaftsstand persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen spannenden Austausch rund um internationale Investmentchancen zu führen. Bei Interesse an einem Ticket oder bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu . Wir freuen uns, Sie auf der INVEST in Stuttgart zu begrüßen.





Lassen Sie sich in den Verteiler für Chariot Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Chariot Resources" oder "Nebenwerte".



Chariot Resources

ISIN: AU0000294498?

WKN: A3EWMX

https://www.Chariot Corporation.com/?



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Enthaltene Werte: GB0007980591,AU0000294498