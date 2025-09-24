Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) steht vor dem nächsten Deal: Das Portfoliounternehmen Clecim soll an die französische Fouré Lagadec, eine Tochtergesellschaft von SNEF, gehen. Für Anleger der SDAX-Aktie könnte der geplante Verkauf neue Fantasie entfalten. Das Angebot ist unwiderruflich, lediglich die Konsultationen mit den Betriebsräten und marktübliche Bedingungen stehen noch aus. Mit dem Abschluss rechnet Mutares im vierten Quartal 2025. Clecim ist ein Traditionsunternehmen der Stahlindustrie mit 200 Mitarbeitern und rund 55 Mio. Euro Umsatz. Clecim: Vom Traditionshaus zum optimierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
