Eine Studie der Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE) untersucht Hürden für Vehicle-to-Grid (V2G) - und zeigt, wie sich diese überwinden lassen. Nach einer Start- und Lernphase könnte der Markthochlauf 2029 beginnen. Die FfE hat ihre Studie zusammen mit Netzbetreibern und Autoherstellern erstellt. BMW und Eon haben kürzlich vorgelegt: Die Partner wollen 2026 den Käufern des neuen BMW-Elektroautos iX3 ein Angebot für Vehicle-to-Grid (V2G) machen. Die Kunden sollen einen Bonus von bis zu 720 Euro im Jahr erhalten, wenn sie den Unternehmen Zugriff auf ihre Batterie geben.
