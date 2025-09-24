Frankfurt/Main - Der Dax ist am Mittwoch nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag weiter im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.590 Punkten berechnet, 0,1 Prozent unter dem Vortagesniveau. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Rheinmetall und Zalando, am Ende Continental, Merck und Brenntag.



Der Ifo-Geschäftsklimaindex fiel am Vormittag schwächer als erwartet aus. "Das ist ein ernüchternder Realitätscheck", sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP-Bank-Gruppe. Von konjunktureller Erholung könne keine Rede sein. "Die zunehmenden Handelskonflikte und die geopolitischen Unsicherheiten belastet die deutsche Exportwirtschaft. Gleichzeitig erodieren die Hoffnungen, dass das Infrastrukturprogramm der trägen wirtschaftlichen Entwicklung tatsächlich Beine macht."



"Mit dem großen Infrastruktursondervermögen sollte sich die angeschlagene wirtschaftliche Entwicklung wieder zum Besseren wenden. Doch mittlerweile breitet sich Ernüchterung aus", so Gitzel. Es werde wohl noch einige Zeit dauern, bis tatsächlich positive Impulse spürbar sein werden und ob diese tatsächlich im kommenden Jahr deutliche Akzente setzen, bleibe fraglich. "Hierfür müssten sich die Genehmigungsverfahren ebenfalls beschleunigen."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1758 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8505 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 68,23 US-Dollar; das waren 60 Cent oder 0,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





