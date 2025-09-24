Die Berliner Stadtwerke bauen für das Haus der Statistik ein nachhaltiges Versorgungskonzept. Neben Solarstrom sorgt ein kaltes Wärmenetz für die Energie. Mitten in Berlin wächst mit dem nachhaltigen Umbau des Komplexes rund um das Haus der Statistik eines der größten und innovativsten Energieprojekte der Berliner Stadtwerke. Wie das kommunale Unternehmen mitteilte, soll bis 2029 für dieses Quartier ein zukunftsweisendes Energiesystem entstehen, das Strom, Wärme und Kälte effizient und nahezu CO2-frei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver