Klinisch validierte KI-Stationen dienen als Fundament für den Ausbau der Aktivitäten in den Bereichen Optimierung klinischer Studien und digitale Gesundheit für Konsumenten. Daraus ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten für Einnahmequellen mit wiederkehrenden Umsätzen.

TORONTO, 24. September 2025 / IRW-Press / Predictmedix AI Inc. (CSE: PMED) (OTC: PMEDF) (FWB: 3QP0) ("Predictmedix" oder das "Unternehmen"), ein aufstrebender Marktführer auf dem Gebiet der KI-gestützten Gesundheits- und Sicherheitstechnologien, hat heute einen strategischen Plan skizziert, um sich von einem Unternehmen mit nur einem Produkt für das Gesundheits-Screening hin zu einem diversifizierten Unternehmen für Gesundheitstechnologien mit drei komplementären Wachstumsplattformen weiterzuentwickeln.

Drei Wachstumsplattformen

KI-Plattform für klinische Studien - Primärer Wachstumstreiber in nächster Zeit

Predictmedix entwickelt derzeit eine adaptive KI-Engine, mit der es möglich wird, über eine Bandbreite von klinischen Studien mit mehreren Prüfzentren Therapieergebnisse bzw. Endpunkte (Outcomes) zu simulieren, zu optimieren und vorherzusagen. Damit wird ein globaler Markt für klinische Studien angesprochen, der laut Prognosen bis zum Jahr 2030 einen Wert von 123,5 Mrd. USD erreichen wird. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Zuwachsrate (CAGR) von rund 6,5 % in den Jahren 2024 bis 2030.1

Die SaaS-basierte Plattform soll Studiensimulationen, studienübergreifendes Lernen, Kosten-Nutzen-Modellierungen und eine vollständige regulatorische Nachvollziehbarkeit möglich machen.

SmartHealth-KI-Stationen - Internationale Vermarktung

Die kontaktlosen Screening-Systeme des Unternehmens haben bei der Erkennung von Beeinträchtigungen, Infektionskrankheiten und zahlreichen Vitalparametern eine Genauigkeit von etwa 95 % gezeigt, was durch unabhängige, multizentrische klinische Validierungen bestätigt wurde. Predictmedix prüft regulatorische Anforderungen in mehreren Jurisdiktionen, darunter Südostasien, und plant, formelle Zertifizierungsprozesse für Medizinprodukte einzuleiten. Dies ist der nächste Schritt in Richtung globaler Einführung für Unternehmensgesundheit und -sicherheit, Triage in Krankenhäusern und Gesundheitsprogramme von Regierungen.

Mobile Anwendung für das Scannen von Vitalparametern für Konsumenten - Direktvertrieb

Die patentierte Bildgebungstechnologie von Predictmedix wird auf einer geplanten mobilen App zur Anwendung kommen, um die Überwachung von Vitalparametern über ein Smartphone zu ermöglichen. Damit wird die Plattform des Unternehmens auf die Wachstumsmärkte für digitale Gesundheit und Telemedizin ausgeweitet.

Strategische Überlegungen

- Potenzial für wiederkehrende Umsätze: SaaS-Abonnements für die KI-Plattform für klinische Studien; Screening-as-a-Service für Unternehmen und Krankenhäuser; Konsumenten-Abos für die mobile App.

- Schutzfähiges geistiges Eigentum: Proprietäre adaptive Simulations-Engine und patentierte Multispektral-Bildgebungs-Algorithmen.

- Große adressierbare Märkte: Der weltweite Markt für KI im Gesundheitswesen wurde im Jahr 2024 auf einen Wert von 26,6 Mrd. USD geschätzt und dürfte bis zum Jahr 2030 auf 187,7 Mrd. USD anwachsen. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Zuwachsrate (CAGR) von ca. 38,6 % in den Jahren 2025 bis 2030.

"Unsere validierte SmartHealth-Technologie liefert die Daten, die KI-Engine und das Marktvertrauen, um in den Segmenten Unternehmen, klinische Forschung und Verbraucher zu skalieren", so Dr. Rahul Kushwah, Chief Operating Officer von Predictmedix. "Mit diesem multivertikalen Ansatz wollen wir unsere Umsatzquellen diversifizieren und langfristig ein nachhaltiges Wachstum für unsere Aktionäre sicherstellen."

Über Predictmedix AI Inc.

Predictmedix AI Inc. (CSE: PMED) (OTC: PMEDF) (FWB:3QP) ist ein aufstrebender Anbieter von schnellen Gesundheitsuntersuchungs- und Fernbehandlungslösungen für Patienten weltweit. Die Safe Entry Stations des Unternehmens - angetrieben durch eine proprietäre Künstliche Intelligenz (KI) - nutzen multispektrale Kameras, um physiologische Datenmuster zu analysieren und eine Vielzahl von Gesundheitsproblemen vorherzusagen, darunter 19 physiologische Vitalparameter, Beeinträchtigungen durch Drogen oder Alkohol, Erschöpfung oder unterschiedliche psychische Erkrankungen. Die proprietäre Plattform von Predictmedix AI für die Fernbehandlung von Patienten bietet medizinischen Fachkräften eine Reihe von KI-gestützten Tools, um die Gesundheitsergebnisse der Patienten zu verbessern. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Webseite unter www.Predictmedix.com oder folgen Sie uns auf https://twitter.com/Predictmedix, Instagram oder LinkedIn.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen basieren. Diese Aussagen sind nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse des Unternehmens zu verstehen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen impliziert sind. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen der Geschäftsleitung beruhen, kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen. Die Wertpapiere des Unternehmens wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen nicht an Personen in den Vereinigten Staaten oder "U.S.-Personen", wie in den Vorschriften des U.S. Securities Act definiert, angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch findet ein Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einem Land statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, wie z. B. die Abhängigkeit vom Erhalt behördlicher Genehmigungen, die Fähigkeit, geistige Eigentumsrechte im Zusammenhang mit der Technologie des Unternehmens zu erwerben, eine begrenzte Betriebsgeschichte; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische, behördliche und soziale Unwägbarkeiten und insbesondere Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit COVID-19; Risiken im Zusammenhang mit Faktoren, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit COVID-19; Risiken im Zusammenhang mit den Aktien des Unternehmens, einschließlich Kursschwankungen aufgrund von Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen oder entziehen können; Vertrauen in die Geschäftsleitung und das Auftreten zusätzlicher Wettbewerber in der Branche.

Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen Warnhinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen zu berücksichtigen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Haftungsausschluss: "Das Unternehmen erhebt weder ausdrücklich noch stillschweigend den Anspruch, dass sein Produkt in der Lage ist, das COVID-19 (oder SARS-2 Coronavirus) zu diagnostizieren, zu eliminieren, zu heilen oder einzudämmen."

DIE KANADISCHE WERTPAPIERBÖRSE HAT DIESE VERÖFFENTLICHUNG WEDER ÜBERPRÜFT NOCH ÜBERNIMMT SIE DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

