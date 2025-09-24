Die 48-Megawatt-Anlage entsteht nahe des Flughafens Berlin-Schönefeld. Der Bau soll im August 2026 abgeschlossen sein. Eigentümer ist der Investmentfond Klimavest der Commerzbank-Tochter Commerz Real. Goldbeck Solar und die Elysium Solar Schönefeld GmbH haben den ersten Spatenschicht für ihre Agri-Photovoltaik-Anlage nahe des Berliner Flughafens Schönefeld gesetzt. Bei dem 48-Megawatt-Solarpark handelt es sich nach Angaben der Unternehmen um die landesweit größte Anlage, die Stromerzeugung mit Ackerbau verbindet. Das Projekt soll im August 2026 abgeschlossen sein. Die Partner erwarten einen Stromertrag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland