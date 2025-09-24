Der DATEV-Mittelstandsindex zeigt im September 2025 keine Anzeichen einer Erholung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Deutschland.
Laut den aktuellen Auswertungen, die auf den August-Daten basieren, sinken die Umsätze der KMU im Jahresvergleich um 0,9 Prozent, während die Löhne gleichzeitig um 3,7 Prozent steigen. Die Beschäftigung stagniert, was vor allem Kleinst- und kleine Unternehmen belastet. Besonders betroffen sind Handel, Bau und Gastgewerbe. Damit geraten KMU zunehmend gegenüber Großunternehmen ins Hintertreffen. "Der Mittelstandsindex zeigt, dass die mittelständische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
