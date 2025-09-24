© Foto: © PepsiCo 2024Elliott Investment Management erhöht den Druck auf PepsiCo: Der Hedgefonds will schwache Marken abspalten und die Konzernstruktur umbauen. Doch beim Abfüllgeschäft gibt es Widerstand.Elliott Investment Management gewinnt laut Reuters bei anderen Investoren von PepsiCo an Unterstützung für seine Forderungen nach Kostensenkungen und einer Abspaltung wachstumsschwacher Marken. Weniger Zuspruch findet bisher die Idee, das Abfüllgeschäft ähnlich wie Coca-Cola auszugliedern. In einer Präsentation vor Aktionären erklärte der Hedgefonds, der Rückkauf der Abfüllbetriebe sei einst sinnvoll gewesen. Nun sei jedoch der Zeitpunkt gekommen, eine effizientere Franchise-Struktur zu prüfen. "Die integrierte …Den vollständigen Artikel lesen ...
