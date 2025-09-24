IONOS: So plant das Unternehmen den großen Durchbruch mit KI-Agenten!
IONOS hilft bei der digitalen Souveränität Europas
IONOS, einer der führenden Hosting- und Cloudanbieter in Europa, hat sich eine klare Mission gesetzt. Die digitale Souveränität von Unternehmen und der europäischen Staaten zu stärken! In einer Zeit, in der die Abhängigkeit von US-amerikanischen Techgiganten immer wieder diskutiert wird, positioniert sich das Unternehmen als verlässliche europäische Alternative. Durch den Betrieb von Rechenzentren in der EU und die Einhaltung strenger europäischer Datenschutzstandards bietet IONOS eine sichere Grundlage für digitale Geschäfte, Cloudinfrastrukturen sowie KI-Modelle. Dieses Vertrauen in lokale Infrastruktur wird besonders von großen Unternehmen geschätzt, die zunehmend nach datensicheren Lösungen suchen. Daher verzeichnet IONOS im Cloudgeschäft auch eine stark verbesserte Nachfrage, vor allem von großen Unternehmen. Über die kommenden Quartale könnte sich diese bereits in einer vorteilhaften Umsatzentwicklung widerspiegeln. Auch die Politik erkennt die Bedeutung dieser Unabhängigkeit, und es gibt die Hoffnung, dass die Bundesregierung verstärkt europäische Anbieter bevorzugt sowie die Abhängigkeit von amerikanischen Techunternehmen senkt.
Endlos Turbo Long 26,3816 open end: Basiswert IONOS Group
1,46 EUR 1,47 EUR 2,10% Basiswertkurs: 40,700 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , -- Basispreis 26,3816 EUR Knock-Out-Barriere 26,3816 EUR Hebel 2,79x Abstand zum Basispreis in % 35,18% Abstand zum Knock-Out in % 35,18% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden: