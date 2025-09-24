Anzeige
Mittwoch, 24.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Avanti Gold explodiert auf neue Hochs: Gold bei 3.750 $ - und Misisi zündet die nächste Stufe!
IONOS: So plant das Unternehmen den großen Durchbruch mit KI-Agenten!

IONOS positioniert sich als europäische Antwort auf die Dominanz amerikanischer Tech-Giganten und stärkt mit eigener Infrastruktur die digitale Souveränität. Besonders kleine und mittlere Unternehmen profitieren von KI-gestützten Lösungen, die Verwaltungsaufwand drastisch reduzieren und Effizienzgewinne ermöglichen. IONOS könnte KI-Agenten schon für 50 Euro pro Monat anbieten und die 6,4 Mio. Kunden mehr monetarisieren. Mittelfristig strebt der Konzern ein 10%iges Wachstum an!

IONOS hilft bei der digitalen Souveränität Europas

IONOS, einer der führenden Hosting- und Cloudanbieter in Europa, hat sich eine klare Mission gesetzt. Die digitale Souveränität von Unternehmen und der europäischen Staaten zu stärken! In einer Zeit, in der die Abhängigkeit von US-amerikanischen Techgiganten immer wieder diskutiert wird, positioniert sich das Unternehmen als verlässliche europäische Alternative. Durch den Betrieb von Rechenzentren in der EU und die Einhaltung strenger europäischer Datenschutzstandards bietet IONOS eine sichere Grundlage für digitale Geschäfte, Cloudinfrastrukturen sowie KI-Modelle. Dieses Vertrauen in lokale Infrastruktur wird besonders von großen Unternehmen geschätzt, die zunehmend nach datensicheren Lösungen suchen. Daher verzeichnet IONOS im Cloudgeschäft auch eine stark verbesserte Nachfrage, vor allem von großen Unternehmen. Über die kommenden Quartale könnte sich diese bereits in einer vorteilhaften Umsatzentwicklung widerspiegeln. Auch die Politik erkennt die Bedeutung dieser Unabhängigkeit, und es gibt die Hoffnung, dass die Bundesregierung verstärkt europäische Anbieter bevorzugt sowie die Abhängigkeit von amerikanischen Techunternehmen senkt.





Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





