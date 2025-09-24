Im Rahmen des Projekts Stargate sollen fünf neue Rechenzentren entstehen - mindestens zwei davon werden sich in Texas befinden. Laut OpenAI schreitet das Projekt deutlich schneller voran, als es ursprünglich geplant war. Im Rahmen des Stargate-Projekts wird OpenAI in Partnerschaft mit Oracle und Softbank fünf neue KI-Rechenzentren in den USA errichten. Wie das Unternehmen in einem Beitrag mitteilte, könnte das Ziel von zehn Gigawatt sogar schon frühzeitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
