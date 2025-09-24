Hangzhou, China (ots/PRNewswire) -HANGZHOU, China, 24. September 2025 /PRNewswire/ -- JZXN Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN; das "Unternehmen") gab die Ernennung von Dr. Doug Buerger zum Betriebsleiter (COO) mit sofortiger Wirkung bekannt.Dr. Buerger verfügt über mehr als 30 Jahre Führungserfahrung in den Wirtschaftssystemen Blockchain, künstliche Intelligenz und digitale Währungen. Er hat zahlreiche Technologieunternehmen zu Blockchain-Architekturen, Tokenomics-Strategien und dezentraler Finanzintegration (DeFi) beraten und verfügt über umfassendes Fachwissen in den Bereichen digitale Vermögensverwaltung sowie quantitative Risikomodellierung.Als COO wird Dr. Buerger die Treasury-Strategie von JZXN für digitale Währungen leiten, zu deren wichtigsten Prioritäten gehören:Integration von Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und anderen wichtigen Kryptowährungen in die Bilanz des Unternehmens;Schaffung eines umfassenden Rahmens für das Treasury-Management mit Risikokontrolle und Ertragsoptimierung;Sondierung der Teilnahme an DeFi-Protokollen und Einsatzmöglichkeiten zur Steigerung des Aktionärswerts.Herr Tao Li, Geschäftsführer von JZXN, erklärte: "Die Ankunft von Dr. Buerger bringt eine Kombination aus wissenschaftlicher Strenge und innovativem Denken in unsere digitale Vermögensumwandlung ein. Wir sind überzeugt, dass seine Führung JZXN dabei helfen wird, ein widerstandsfähigeres und renditeorientierteres System für digitale Vermögenswerte aufzubauen."Dr. Buerger kommentierte: "Digitale Vermögenswerte befinden sich in einer kritischen Phase der institutionellen Übernahme. JZXN hat die Möglichkeit, ein wichtiger Akteur in der Bitcoin-Strategie von Unternehmen zu werden. Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um das Unternehmen in der nächsten Phase der Entwicklung der Unternehmensfinanzierung als führend zu positionieren."Informationen zu JZXNJZXN ist ein führender Anbieter von intelligenter Ladeinfrastruktur für neue Energiefahrzeuge in Chinas kleineren Städten und hat sich auf Hochleistungs-Gleichstrom-Schnellladestationen (80 kW-160 kW) und integrierte Energiespeichersysteme spezialisiert. Das Unternehmen plant, sein intelligentes Ladeinfrastrukturnetz bis 2026 auszubauen und damit einen Beitrag zur Klimaneutralität sowie zur Entwicklung eines nachhaltigen Verkehrs zu leisten. Weitere Informationen finden Sie auf jzxn.com.Kontakt:KontaktMedien-E-Mail: iris@jzxn.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/jzxn-ernennt-dr-doug-buerger-zum-betriebsleiter-um-die-treasury-strategie-fur-digitale-wahrungen-voranzutreiben-302565817.htmlOriginal-Content von: Jiuzi Holdings, Inc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181047/6124558