Auf einem Hafengebäude im nordnorwegischen Tromsoe arbeit die mit 320 kW bisher wohl größte vertikale Aufdach-PV-Anlage weltweit. Die von Over Easy Solar errichtete Anlage ist für Standorte mit tiefstehender Sonne prädestiniert. Die norwegische Over Easy Solar hat in Tromsoe nördlich des Polarkreises die bisher größte vertikale PV-Anlage realisiert. Sie verfüge über 1600 VPV-Einheiten und eine Gesamtkapazität von 320 Kilowatt Spitzenleistung (kWp) und sei damit die größte VPV-Dachanlage der Welt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
