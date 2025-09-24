Die Commerzbank macht ernst: Mit einem frischen Programm stärkt das Frankfurter Geldhaus seine Kapitalstrategie und sendet ein klares Signal an die Anteilseigner. Der Schritt könnte auch für die UniCredit ernsthafte Folgen haben. Anleger reagieren erfreut. Die Aktie zählt am Mittwoch zu den stärksten DAX-Werten.Die Commerzbank setzt ihre Kapitalrückführung an die Anteilseigner fort. Wie das Frankfurter Geldhaus am Mittwoch mitteilte, hat der Vorstand nach der Genehmigung durch die Europäische Zentralbank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär